A casi 10 meses de la caída de Maduro, la opositora Corina Machado volvió a Venezuela

Incluso el partido al que pertenece la dirigente, Plataforma Unitaria Democrática, se pronunció con un comunicado. En él, el espacio expresó "satisfacción por el regreso a Venezuela de nuestra compañera y líder de las fuerzas democráticas, María Corina Machado".

Machado, el encuentro con Trump y una ausencia de casi un año

Machado había dejado Venezuela en diciembre de 2025 y desde entonces estaba en la clandestinidad. Aún sin precisiones sobre su paradero, ese mes su hija Ana Corina recibió el Premio Nobel de la Paz en Noruega en su nombre.

Poco después, el 3 de enero del 2026 un operativo relámpago ordenado por el gobierno de Estados Unidos terminaría por derrocar y secuestrar al entonces presidente y su principal rival político, Nicolás Maduro.

Tras 12 días de ese hecho, Machado viajó a Washington para reunirse con Donald Trump. Desde entonces, Delcy Rodríguez, ex vice de Maduro, pasó a ocupar su lugar con la anuencia del presidente norteamericano.

Ahora, la llegada de la dirigente opositora ocurre a pocos días de terminar la tercera ronda de día entre el Gobierno y el sector de oposición agrupado en la llamada "Asamblea Nacional de 2015".