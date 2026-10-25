Tras estar casi 10 meses fuera del país, a través de su cuenta de X la dirigente opositora María Corina Machado confimó este domingo su regreso a Venezuela,
A casi 10 meses de la caída de Maduro, la opositora Corina Machado volvió a Venezuela
"Estoy aquí, con ustedes", confirmó la dirigente que vivía en la clandestinidad. El ex candidato a presidente Edmundo González aseguró que se reunirá con Machado
"Estoy aquí. Con ustedes", informó Machado, que había sido proscripta para las elecciones presidenciales del 2024, por lo cual apoyó al ex candidato Edmundo González.
González también vía X adelantó que se reunirá con Machado, al afirmar que "muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad. Ustedes lo saben, esto es hasta el final".
Incluso el partido al que pertenece la dirigente, Plataforma Unitaria Democrática, se pronunció con un comunicado. En él, el espacio expresó "satisfacción por el regreso a Venezuela de nuestra compañera y líder de las fuerzas democráticas, María Corina Machado".
Machado, el encuentro con Trump y una ausencia de casi un año
Machado había dejado Venezuela en diciembre de 2025 y desde entonces estaba en la clandestinidad. Aún sin precisiones sobre su paradero, ese mes su hija Ana Corina recibió el Premio Nobel de la Paz en Noruega en su nombre.
Poco después, el 3 de enero del 2026 un operativo relámpago ordenado por el gobierno de Estados Unidos terminaría por derrocar y secuestrar al entonces presidente y su principal rival político, Nicolás Maduro.
Tras 12 días de ese hecho, Machado viajó a Washington para reunirse con Donald Trump. Desde entonces, Delcy Rodríguez, ex vice de Maduro, pasó a ocupar su lugar con la anuencia del presidente norteamericano.
Ahora, la llegada de la dirigente opositora ocurre a pocos días de terminar la tercera ronda de día entre el Gobierno y el sector de oposición agrupado en la llamada "Asamblea Nacional de 2015".
En pocas palabras
- María Corina Machado: La dirigente opositora confirmó su regreso a Venezuela tras casi 10 meses fuera del país.
- Apoyo a Edmundo González: Machado apoyó al candidato presidencial Edmundo González, quien se reunirá pronto con ella.
- Contexto Político: Su regreso ocurre días antes de finalizar la tercera ronda de negociaciones entre el Gobierno y la oposición.