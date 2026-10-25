Balotaje en Brasil: la elección entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Qué propone cada candidato y el debate por el indulto

Una de las medidas más polémicas anunciadas por Flávio Bolsonaro durante la campaña fue la promesa de indultar a su padre apenas asuma la presidencia en caso de ganar. En el plano internacional, su propuesta busca un alineamiento directo con Estados Unidos y con gobiernos de derecha de la región, entre ellos el de Argentina.

Por su parte, Lula da Silva busca la reelección defendiendo una política de acuerdos comerciales amplios, con un rol clave de China como socio económico de Brasil. En los debates previos, el líder del Partido de los Trabajadores apostó a resaltar su experiencia de gestión frente a los reclamos y cuestionamientos del espacio opositor.

Los sectores que pueden definir la elección en Brasil

El resultado final dependerá en gran medida de lo que ocurra en distritos y sectores determinantes. Uno de los puntos de mayor atención está en los barrios populares y favelas de Río de Janeiro, donde viven más de 2 millones de personas cuyo voto resulta muy disputado.