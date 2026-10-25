Balotaje en Brasil: la elección entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Cerró la votación en Brasil y decidieron extender los comicios del balotaje por falta de transporte público. Más de 158 millones de ciudadanos fueron citados a las urnas para elegir al presidente que conducirá el país hasta 2030. La definición enfrenta a dos modelos completamente opuestos: el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, referente de la izquierda, y Flávio Bolsonaro, postulante del Partido Liberal e hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro.
Lula pidió a la corte electoral “garantizar” que todos los electores puedan votar, después de que en varias ciudades se retiraran de la circulación autobuses de línea. En San Pablo, casi el 40% de los autobuses fueron retirados de circulación, un problema que también sucedió en otras urbes, sobre todo en el nordeste del país, donde el izquierdista tiene su base electoral. La justicia electoral decidió extender dos horas (hasta las 19 de Argentina).
En la primera vuelta del 4 de octubre, Bolsonaro se impuso con 47% de los votos frente a 45% obtenido por Lula. Con las encuestas marcando una paridad casi total, ambos candidatos militaron para convencer a quienes votaron en blanco, a los indecisos y a los votantes de fuerzas menores para lograr la ventaja definitiva.
Qué propone cada candidato y el debate por el indulto
Una de las medidas más polémicas anunciadas por Flávio Bolsonaro durante la campaña fue la promesa de indultar a su padre apenas asuma la presidencia en caso de ganar. En el plano internacional, su propuesta busca un alineamiento directo con Estados Unidos y con gobiernos de derecha de la región, entre ellos el de Argentina.
Por su parte, Lula da Silva busca la reelección defendiendo una política de acuerdos comerciales amplios, con un rol clave de China como socio económico de Brasil. En los debates previos, el líder del Partido de los Trabajadores apostó a resaltar su experiencia de gestión frente a los reclamos y cuestionamientos del espacio opositor.
Los sectores que pueden definir la elección en Brasil
El resultado final dependerá en gran medida de lo que ocurra en distritos y sectores determinantes. Uno de los puntos de mayor atención está en los barrios populares y favelas de Río de Janeiro, donde viven más de 2 millones de personas cuyo voto resulta muy disputado.
En pocas palabras
- Cierre de votación: Brasil elige entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en un balotaje polarizado.
- Propuestas polémicas: Bolsonaro promete indultar a su padre y alinearse con EE.UU.; Lula busca acuerdos amplios con China.
- Sectores clave: El resultado final podría definirse en barrios populares y favelas de Río de Janeiro.