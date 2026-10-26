El triunfo de Lula Da Silva sacudió los mercados y desató un derrumbe financiero en Brasil y Argentina

La divisa estadounidense operó con un alza significativa, marcando su valor más alto nominal, mientras que los bonos soberanos retrocedieron, elevando el riesgo país a niveles preocupantes.

El efecto Brasil golpea a acciones y bonos argentinos

La victoria de Lula sobre su oponente, revierte el optimismo que los mercados habían depositado en un giro hacia la derecha en Brasil.

Empresas con fuerte exposición al mercado brasileño, como Mercado Libre y Nubank, sufrieron desplomes superiores al 10% en sus cotizaciones en Wall Street, evidenciando la interconexión financiera regional.

La bolsa de San Pablo detuvo sus operaciones durante 30 minutos después de que el índice de referencia Bovespa cayera un 10% respecto a su cierre anterior, lo que activó el mecanismo de seguridad del mercado, informó en un comunicado B3, el operador bursátil.

Impacto financiero tras el triunfo de Lula Da Silva en Argentina

La depreciación del real brasileño, que superó el 10% en algunas instancias, tuvo un efecto contagio directo sobre la economía argentina con la caída de los bonos argentinos en un promedio del 1,3% lo que impulsó el Riesgo País, indicador de JP Morgan, a 738 puntos, un incremento del 21,6% en lo que va de octubre.

Analistas como Gustavo Ber señalaron que este contexto adverso impactará sobre la valuación de los activos argentinos y deteriorará la competitividad de las exportaciones nacionales hacia Brasil, el principal socio comercial del país. La posibilidad de una mayor salida de inversores y un incremento del turismo hacia Brasil también se perfilan como posibles consecuencias negativas.

Mercados brasileños en caída libre por la incertidumbre económica

La Bolsa de San Pablo, a través de su índice Ibovespa, experimentó caídas significativas que activaron el mecanismo de suspensiones por volatilidad extrema, conocido como circuit breaker, algo que no ocurría desde marzo de 2020. El fondo EWZ, que replica acciones brasileñas, llegó a perder más del 26% en el premarket de Wall Street. Empresas emblemáticas como Petrobras y bancos de la magnitud de Itaú y Bradesco también sufrieron fuertes depreciaciones, evidenciando el alcance de la conmoción financiera.

Los inversores, que habían apostado por una victoria de Bolsonaro, ven ahora cómo sus posiciones se evaporan. Las preocupaciones fiscales de Brasil, con una deuda pública que supera el 82% del PBI, se intensifican ante la incertidumbre sobre la futura política económica del gobierno de Lula Da Silva. Si bien algunos analistas proyectan una recuperación gradual del real tras el estrés inicial, el panorama inmediato presenta un escenario de alta volatilidad y cautela.