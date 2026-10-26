La sorpresiva reelección de Lula da Silva en Brasil ha generado un fuerte cimbronazo en los mercados financieros de la región, registrando caídas abruptas en las primeras horas tras conocerse el resultado. La bolsa de valores de Brasil suspendió sus operaciones el lunes mediante un mecanismo de seguridad conocido como “corto circuito”.
El triunfo de Lula Da Silva sacudió los mercados y desató un derrumbe financiero en Brasil y Argentina
La sorpresiva victoria de Lula Da Silva en Brasil desató una fuerte volatilidad en los mercados globales, impactando directamente en la Argentina
Las acciones brasileñas y divisas clave como el real reflejaron la incertidumbre de los inversores ante un nuevo mandato del líder del Partido de los Trabajadores (PT).
Este escenario no fue ajeno a la Argentina. El peso argentino y los activos locales sufrieron las consecuencias inmediatas de este "cisne negro", según lo definen algunos analistas.
La divisa estadounidense operó con un alza significativa, marcando su valor más alto nominal, mientras que los bonos soberanos retrocedieron, elevando el riesgo país a niveles preocupantes.
La victoria de Lula sobre su oponente, revierte el optimismo que los mercados habían depositado en un giro hacia la derecha en Brasil.
Empresas con fuerte exposición al mercado brasileño, como Mercado Libre y Nubank, sufrieron desplomes superiores al 10% en sus cotizaciones en Wall Street, evidenciando la interconexión financiera regional.
La bolsa de San Pablo detuvo sus operaciones durante 30 minutos después de que el índice de referencia Bovespa cayera un 10% respecto a su cierre anterior, lo que activó el mecanismo de seguridad del mercado, informó en un comunicado B3, el operador bursátil.
Impacto financiero tras el triunfo de Lula Da Silva en Argentina
La depreciación del real brasileño, que superó el 10% en algunas instancias, tuvo un efecto contagio directo sobre la economía argentina con la caída de los bonos argentinos en un promedio del 1,3% lo que impulsó el Riesgo País, indicador de JP Morgan, a 738 puntos, un incremento del 21,6% en lo que va de octubre.
Analistas como Gustavo Ber señalaron que este contexto adverso impactará sobre la valuación de los activos argentinos y deteriorará la competitividad de las exportaciones nacionales hacia Brasil, el principal socio comercial del país. La posibilidad de una mayor salida de inversores y un incremento del turismo hacia Brasil también se perfilan como posibles consecuencias negativas.
Mercados brasileños en caída libre por la incertidumbre económica
La Bolsa de San Pablo, a través de su índice Ibovespa, experimentó caídas significativas que activaron el mecanismo de suspensiones por volatilidad extrema, conocido como circuit breaker, algo que no ocurría desde marzo de 2020. El fondo EWZ, que replica acciones brasileñas, llegó a perder más del 26% en el premarket de Wall Street. Empresas emblemáticas como Petrobras y bancos de la magnitud de Itaú y Bradesco también sufrieron fuertes depreciaciones, evidenciando el alcance de la conmoción financiera.
Los inversores, que habían apostado por una victoria de Bolsonaro, ven ahora cómo sus posiciones se evaporan. Las preocupaciones fiscales de Brasil, con una deuda pública que supera el 82% del PBI, se intensifican ante la incertidumbre sobre la futura política económica del gobierno de Lula Da Silva. Si bien algunos analistas proyectan una recuperación gradual del real tras el estrés inicial, el panorama inmediato presenta un escenario de alta volatilidad y cautela.
Fuentes utilizadas
- Efecto Lula: se derrumban las acciones brasileñas y caen con fuerza Mercado Libre y Nubank
- El dólar anota un nuevo máximo en más de un año y el real de Brasil se desploma tras la victoria de Lula
- El efecto Lula arrastra al mercado argentino: en la apertura, sube el dólar oficial y caen los bonos
- Impacto. Se dispara el dólar ante el real en Brasil tras el triunfo de Lula
En pocas palabras
- Victoria de Lula: la reelección de Lula Da Silva en Brasil generó volatilidad en mercados globales y argentinos.
- Impacto en Argentina: el peso argentino y activos locales sufrieron caídas; el dólar subió y el Riesgo País se elevó.
- Mercados Brasileños: la Bolsa de San Pablo experimentó caídas extremas; Petrobras y bancos emblemáticos se depreciaron fuertemente.