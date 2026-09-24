Revisó la balanza de su casa y descubrió que su esposo le era infiel: "Yo no peso 54 kilos"

Sin embargo, al regresar al domicilio tras unos días fuera, un impulso de curiosidad la llevó a revisar el historial reciente registrado en la balanza digital inteligente que ambos utilizaban a diario. Fue allí donde encontró la prueba irrefutable.

Así lucía la balanza de la mujer. Fuente: Reddit.

"Revisé la memoria por casualidad y mostró dos pesajes 'sin asignar' de exactamente 54 kg, registrados a las 12:25 am y 12:16 am, uno tras otro", explicó la mujer en su publicación.

La revelación fue inmediata y contundente para ella: "Para que se entienda, yo no peso 54 kilos y no estaba allí en esa fecha. La balanza no guarda números al azar y él pesa mucho más que eso. Solo registra una lectura cuando alguien se sube a ella".

La reacción de las redes sociales ante la revelación

El caso no tardó en volverse tendencia y generar cientos de interacciones entre los usuarios, quienes destacaron el nivel de perspicacia de la mujer para detectar la infidelidad a partir de un detalle tecnológico que suele pasar desapercibido en el día a día.

Ante la evidencia plasmada en la memoria de la balanza, miles de usuarios le aconsejaron finalizar de manera definitiva el matrimonio y consultar con representación legal para llevar adelante el divorcio.