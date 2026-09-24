Escaparon de un criadero en Australia en los años 60: hoy estos peces dominan los ríos del país

Las carpas ya habían sido introducidas en Australia durante el siglo XIX, pero durante décadas no llegaron a convertirse en una amenaza de la magnitud que alcanzarían posteriormente. El cambio se produjo durante la década de 1960, cuando la cepa criada en Boolarra comenzó a distribuirse y a llegar a distintos ambientes acuáticos.

Una fuga de un criadero cambió los ríos de Australia: las carpas ya representan hasta el 90% de los peces

Uno de los puntos clave de esa expansión de este animal fue el acceso al sistema del río Murray. Registros del Departamento de Industrias Primarias de Nueva Gales del Sur señalan que en 1964 y 1965 ya se detectaban carpas cerca de Mildura, desde donde pudieron acceder al Murray y extenderse rápidamente. Las grandes inundaciones de la década de 1970 facilitaron todavía más su dispersión hacia nuevos ambientes.