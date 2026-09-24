Maipú reprogramó el inicio de los Kioscos del Día del Estudiante por la alerta de viento Zonda

La Comuna de Maipú informó que las actividades previstas para este jueves 24 quedan suspendidas debido a las condiciones meteorológicas adversas. De hecho, la Dirección General de Escuelas (DGE), la UNCuyo y las universidades privadas suspendieron las clases en todos los turnos de esta jornada.

La decisión se adoptó de manera preventiva, luego de que la Dirección Provincial de Defensa Civil confirmara la continuidad del Zonda y ante el alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advertía sobre la peligrosidad del fenómeno durante las próximas horas.