Maipú reprogramó el inicio de los Kioscos del Día del Estudiante por la alerta de viento Zonda

Por la alerta de viento Zonda, la Municipalidad de Maipú reprogramó el inicio de los Kioscos Estudiantiles 2026. La fecha prevista para este jueves se pasó al viernes 25 de septiembre. Los festejos finalizarán el domingo 27 en la Plaza 12 de Febrero.
La Comuna de Maipú informó que las actividades previstas para este jueves 24 quedan suspendidas debido a las condiciones meteorológicas adversas. De hecho, la Dirección General de Escuelas (DGE), la UNCuyo y las universidades privadas suspendieron las clases en todos los turnos de esta jornada.
La decisión se adoptó de manera preventiva, luego de que la Dirección Provincial de Defensa Civil confirmara la continuidad del Zonda y ante el alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advertía sobre la peligrosidad del fenómeno durante las próximas horas.
Con esta reprogramación, el municipio prioriza la seguridad de estudiantes, familias y vecinos que participan cada año de la propuesta, evitando la exposición al viento intenso.