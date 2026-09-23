Video y fotos: la detención del asesino de Morena Bissotto y el cuchillo con el que cometió el crimen

Tras acribillar a puñaladas a la víctima fatal y herir a su hija de casi 2 años, Omar Poblete escapó corriendo del domicilio ubicado en calle Padre Vera al 575. Se detuvo en un negocio a pocas cuadras y le dijo a los empleados que estaba ensangrentado porque había sido víctima de un robo. Los testigos le creyeron, hasta que personal policial lo redujo en el piso y les reveló la verdad sobre el aberrante hecho que acababa de cometer.

Las fotos del lugar donde ocurrió el crimen en Maipú

El jurado integrado por 12 ciudadanos, que deberá resolver si el crimen de Morena Bissotto fue un homicidio simple -de 8 a 25 años de cárcel- o un femicidio -prevé prisión perpetua-, también pudo observar las fotos del lugar del hecho. La sangre era un predominante en la habitación donde la joven fue apuñalada, así como en un baño.