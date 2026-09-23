Se siguen ventilando pruebas sobre el crimen de Morena Bissotto (22), la joven apuñalada 52 veces por su concuñado Omar Poblete (36) en Maipú el 12 de septiembre de 2024. Este miércoles se mostró el momento en que el asesino fue detenido minutos después del crimen, así como fotos sobre el lugar donde ocurrió el episodio.
Video y fotos: la detención del asesino de Morena Bissotto y el cuchillo con el que cometió el crimen
Se ventilaron más pruebas sobre el crimen de la joven de 22 años y está previsto que hable por primera vez el autor del hecho
Tras acribillar a puñaladas a la víctima fatal y herir a su hija de casi 2 años, Omar Poblete escapó corriendo del domicilio ubicado en calle Padre Vera al 575. Se detuvo en un negocio a pocas cuadras y le dijo a los empleados que estaba ensangrentado porque había sido víctima de un robo. Los testigos le creyeron, hasta que personal policial lo redujo en el piso y les reveló la verdad sobre el aberrante hecho que acababa de cometer.
Las fotos del lugar donde ocurrió el crimen en Maipú
El jurado integrado por 12 ciudadanos, que deberá resolver si el crimen de Morena Bissotto fue un homicidio simple -de 8 a 25 años de cárcel- o un femicidio -prevé prisión perpetua-, también pudo observar las fotos del lugar del hecho. La sangre era un predominante en la habitación donde la joven fue apuñalada, así como en un baño.
También se encontró el cuchillo con el cual el autor del crimen le produjo 52 heridas a su concuñada, entre ellas 17 que fueron en la zona del cuello. Dos de las puñaladas fueron punzocortantes y le perforaron las yugulares, produciendo que la víctima terminara muriendo de un shock hipovolémico, según relataron los peritos forenses durante el juicio este miércoles. Está previsto que juicio continúe este jueves con la declaración de Omar Poblete, quien ha guardado silencio en los últimos 2 años. Si no hay sorpresas, el próximo viernes se conocerá el veredicto en su contra.