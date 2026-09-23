Hasta el momento, la movilidad de ANSES se sigue calculando con la inflación: jubilaciones y asignaciones se actualizan cada 30 dias tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.
Sistema previsional
ANSES: confirmaron los aumentos de octubre en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares
Desde ANSES definieron los aumentos para octubre y habrá especial atención al tratamiento del Presupuesto 2027, que podría traer importantes cambios
ANSES: aumentos de octubre y la mira en el Presupuesto 2027
Pero octubre llegará con un aumento del 1,66%, determinado a partir de la inflación registrada por el INDEC.
El gran interrogante aparece con el Presupuesto 2027 ya que el proyecto del Ejecutivo contempla la derogación de la Ley 27.160. Si esto ocurriese, los aumentos dejarían de ser móviles atados a la inflación y quedarían sujetos a un nuevo esquema que defina el Gobierno.