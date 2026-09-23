ANSES: confirmaron los aumentos de octubre en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares

ANSES: aumentos de octubre y la mira en el Presupuesto 2027

Pero octubre llegará con un aumento del 1,66%, determinado a partir de la inflación registrada por el INDEC.

El gran interrogante aparece con el Presupuesto 2027 ya que el proyecto del Ejecutivo contempla la derogación de la Ley 27.160. Si esto ocurriese, los aumentos dejarían de ser móviles atados a la inflación y quedarían sujetos a un nuevo esquema que defina el Gobierno.