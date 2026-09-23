La conducción mundial de los Testigos de Jehová tomó una determinación que marca un antes y un después en la historia de esta religión. A través de su Informe 2 de 2026, la máxima autoridad del grupo decidió que la aceptación o el rechazo de los cuatro componentes principales de la sangre ya no será una norma colectiva, sino una decisión estricta de conciencia personal.
Histórico giro en una de las religiones más grandes: la sorprendente decisión de los Testigos de Jehová
La noticia fue comunicada mediante una disposición titulada "2026 Governing Body Update #6". Todos los detalles
Con esta resolución, se modifica la postura doctrinal que la organización mantenía desde 1945. Desde ahora, cada fiel tiene la libertad individual de evaluar con sus médicos si acepta glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma o plaquetas de un donante, así como también definir su posición respecto a las transfusiones de sangre o de sus derivados para procedimientos quirúrgicos.
Los Testigos de Jehová modifican su postura sobre la sangre
El argumento para dar este paso se basa en una nueva lectura de los textos sagrados. El Cuerpo Gobernante explicó que, si bien la Biblia manda abstenerse de la sangre, no contiene reglas explícitas sobre el uso médico moderno de sus componentes ni sobre la tranfusión de sangre en tratamientos específicos, por lo que no corresponde imponer una prohibición generalizada.
Finalmente, la dirigencia aclaró que la elección de cada persona será confidencial y pidió a la comunidad no juzgar ni presionar a otros miembros por las medidas de salud que adopten. Con esta decisión, los Testigos de Jehová transforman una de sus reglas más emblemáticas y trasladan la responsabilidad ética directamente a cada creyente.