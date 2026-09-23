Histórico giro en una de las religiones más grandes: la sorprendente decisión de los Testigos de Jehová

Con esta resolución, se modifica la postura doctrinal que la organización mantenía desde 1945. Desde ahora, cada fiel tiene la libertad individual de evaluar con sus médicos si acepta glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma o plaquetas de un donante, así como también definir su posición respecto a las transfusiones de sangre o de sus derivados para procedimientos quirúrgicos.

Los Testigos de Jehová modifican su postura sobre la sangre

El argumento para dar este paso se basa en una nueva lectura de los textos sagrados. El Cuerpo Gobernante explicó que, si bien la Biblia manda abstenerse de la sangre, no contiene reglas explícitas sobre el uso médico moderno de sus componentes ni sobre la tranfusión de sangre en tratamientos específicos, por lo que no corresponde imponer una prohibición generalizada.