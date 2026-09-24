Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para hoy jueves 24 de septiembre de 2026 hasta mañana en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo.
Anuncian un corte de agua a partir de esta noche: qué zona se queda sin servicio
ABSA la empresa operadora de agua y saneamiento, informó un corte de agua por trabajos programados en la re. Se verá afectada una importante zona
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua y a qué hora
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa trabajará a partir de las 22:00 horas de este jueves 24 y hasta las 05:00 del viernes 25. Se realizarán trabajos en el tanque de reserva de agua de Roque Pérez.
Las tareas afectarán el suministro en toda la localidad, por lo que se solicita a las personas usuarias que realicen las reservas de agua a su alcance y limiten su utilización para hidratación y quehaceres impostergables.
Recomendaciones para los usuarios
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
En pocas palabras
- Corte de agua: ABSA anuncia un corte de agua por trabajos programados en Roque Pérez.
- Zona afectada: se verá afectada el suministro en toda la localidad de Roque Pérez.
- Recomendaciones: se solicita a los usuarios realizar reservas y limitar el uso del suministro.