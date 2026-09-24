Anuncian un corte de agua a partir de esta noche: qué zona se queda sin servicio

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Roque Pérez: trabajos programados en la red de agua.

Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua y a qué hora

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa trabajará a partir de las 22:00 horas de este jueves 24 y hasta las 05:00 del viernes 25. Se realizarán trabajos en el tanque de reserva de agua de Roque Pérez.