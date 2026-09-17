Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua a partir de este jueves 17 de septiembre en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo y el tipo de arreglo.
Nuevo corte de agua para este jueves afecta el funcionamiento del servicio: a dónde y a qué hora
ABSA informó de un corte de agua para este jueves y se verá afectado el servicio en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Corte de agua: qué zonas se verán afectada
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán trabajos en el marco del plan de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DiPAC).
Las tareas se desarrollarán en la intersección de Undiano y Chile, y afectarán el servicio de agua en la zona delimitada por las calles Montevideo, Italia, Undiano y Chile. El servicio se restablecerá paulatinamente a medida que terminen los arreglos.
Precauciones para tener en cuenta ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
En pocas palabras
- ABSA anuncia corte de agua programado para el jueves 17 de septiembre en diversas zonas de la provincia de Buenos Aires.
- Los trabajos de recambio de cañerías se realizarán en la intersección de Undiano y Chile.
- Se recomienda a los usuarios almacenar agua y hacer un uso racional del suministro hasta el restablecimiento del servicio.