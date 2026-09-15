Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua a partir de este martes 15 de septiembre hasta el miércoles 16 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo y el tipo de arreglo.
Corte de agua: durante 2 días hay un corte total del servicio en algunas localidades
ABSA informó de un corte de agua desde esta noche hasta el miércoles. Se verá afectado el servicio en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Corte de agua: qué zonas se verán afectadas
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, durante la noche de hoy se realizarán trabajos de limpieza y mantenimiento del tanque de reserva de Ayacucho. Por esta razón, se generará un corte total del servicio en toda la localidad, desde las 23:00 de hoy hasta las 06:00 de mañana, aproximadamente.
Por otro lado, mañana miércoles 16, se realizarán trabajos en el marco del plan de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DiPAC). Las tareas se desarrollarán en las intersecciones de Alvarado y Salta, Mitre y Salta, y Zelarrayán y Salta y podrían generar falta de agua en la calle Salta, entre Zapiola y Zelarrayán, y baja presión en los barrios Universitario y Pacífico.
Precauciones para tener en cuenta ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
En pocas palabras
- Corte de agua: ABSA anunció un corte del servicio en Buenos Aires desde la noche de hoy hasta el miércoles por mantenimiento.
- Zonas afectadas: los trabajos incluirán limpieza de tanque en Ayacucho y recambio de cañerías en distintas intersecciones, afectando a localidades específicas.
- Recomendaciones: ze aconseja almacenar agua y utilizarla solo para necesidades básicas, además de contactar a la empresa ante cualquier dificultad.