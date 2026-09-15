Corte de agua: durante 2 días hay un corte total del servicio en algunas localidades

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Corte de agua: qué zonas se verán afectadas

Bahía Blanca y Ayacucho: hay trabajos programados sobre la red de agua.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, durante la noche de hoy se realizarán trabajos de limpieza y mantenimiento del tanque de reserva de Ayacucho. Por esta razón, se generará un corte total del servicio en toda la localidad, desde las 23:00 de hoy hasta las 06:00 de mañana, aproximadamente.