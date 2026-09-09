Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este miércoles 9 de septiembre 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Por arreglos en la red, un corte de agua deja sin servicio algunas zonas durante este miércoles
ABSA informó un corte de agua para hoy por trabajos programados. Se verá afectado el servicio a lo largo de la mañana en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Corte de agua: a dónde y a qué hora se verá afectado el servicio hoy
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán trabajos programados sobre la red de agua que afectarán el cuadrante delimitado por las calles 17 de Octubre, Ruta 3 (Jorge Newbery), Independencia y Presidente Perón, en Las Flores.
Las tareas comenzarán a primera hora y se prolongarán hasta el mediodía, por lo que se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance, y utilizarlas para hidratación y quehaceres impostergables hasta la normalización del suministro.
Qué hacer ante una falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
En pocas palabras
- Corte de agua: ABSA realizará trabajos programados en algunas zonas de Buenos Aires hoy miércoles.
- Zona afectada: El servicio se verá interrumpido en Las Flores, entre 17 de Octubre, Ruta 3, Independencia y Presidente Perón.
- Recomendaciones: Se solicita a los usuarios realizar reservas de agua y priorizar su uso para hidratación y quehaceres impostergables.