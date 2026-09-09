Por arreglos en la red, un corte de agua deja sin servicio algunas zonas durante este miércoles

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Corte de agua: a dónde y a qué hora se verá afectado el servicio hoy

Las Flores: hoy hay trabajos programados en la red de agua.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán trabajos programados sobre la red de agua que afectarán el cuadrante delimitado por las calles 17 de Octubre, Ruta 3 (Jorge Newbery), Independencia y Presidente Perón, en Las Flores.