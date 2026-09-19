Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este sábado 19 de septiembre en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo y el tipo de arreglo.
Hay un corte de agua este sábado por trabajos programados en la red: a dónde y a qué hora
ABSA informó de un corte de agua para este sábado y se verá afectado el servicio en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Corte de agua este sábado por trabajos: a dónde y a qué hora
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán trabajos sobre la red de agua en la intersección de Coliqueo y Alsina, en Los Toldos. Las tareas demandarán la interrupción total del suministro a toda la localidad, entre las 6:30 y las 9:30 horas, aproximadamente. El servicio se restablecerá a medida que los arreglos terminen.
Precauciones para tener en cuenta ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
En pocas palabras
- Corte de agua: ABSA realizará un corte de servicio este sábado 19 de septiembre en Los Toldos por trabajos programados.
- Horario afectado: el suministro se interrumpirá entre las 6:30 y 9:30 horas, afectando a toda la localidad.
- Recomendaciones: se sugiere almacenar agua y utilizarla de forma responsable durante la interrupción.