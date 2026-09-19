Hay un corte de agua este sábado por trabajos programados en la red: a dónde y a qué hora

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Los Toldos: esta sábado hay trabajos programados en la red de agua.

Corte de agua este sábado por trabajos: a dónde y a qué hora

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán trabajos sobre la red de agua en la intersección de Coliqueo y Alsina, en Los Toldos. Las tareas demandarán la interrupción total del suministro a toda la localidad, entre las 6:30 y las 9:30 horas, aproximadamente. El servicio se restablecerá a medida que los arreglos terminen.