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Hay un corte de agua este sábado por trabajos programados en la red: a dónde y a qué hora

ABSA informó de un corte de agua para este sábado y se verá afectado el servicio en algunas zonas de Buenos Aires

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Hay un corte de agua este sábado por trabajos programados en la red: a dónde y a qué hora

Hay un corte de agua este sábado por trabajos programados en la red: a dónde y a qué hora

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este sábado 19 de septiembre en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo y el tipo de arreglo.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Los Toldos: esta s&aacute;bado hay trabajos programados en la red de agua.

Los Toldos: esta sábado hay trabajos programados en la red de agua.

Corte de agua este sábado por trabajos: a dónde y a qué hora

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán trabajos sobre la red de agua en la intersección de Coliqueo y Alsina, en Los Toldos. Las tareas demandarán la interrupción total del suministro a toda la localidad, entre las 6:30 y las 9:30 horas, aproximadamente. El servicio se restablecerá a medida que los arreglos terminen.

Precauciones para tener en cuenta ante la falta de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Usar el agua para cubrir las necesidades esenciales hasta la normalizaci&oacute;n del servicio.

Usar el agua para cubrir las necesidades esenciales hasta la normalización del servicio.

  • Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
  • Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
  • Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
  • Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

En pocas palabras

  • Corte de agua: ABSA realizará un corte de servicio este sábado 19 de septiembre en Los Toldos por trabajos programados.
  • Horario afectado: el suministro se interrumpirá entre las 6:30 y 9:30 horas, afectando a toda la localidad.
  • Recomendaciones: se sugiere almacenar agua y utilizarla de forma responsable durante la interrupción.
Resumen generado por Thinkindot AI

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