La balanza comercial volvió a arrojar un récord en mayo tras superar los U$S3.500 millones

Importaciones.jpg En cuanto a las importaciones, el resultado totalizó los U$S6.033 millones (-7% interanual), explicado por la disminución del 13,6% en las cantidades importadas, ya que los precios aumentaron 7,6%. Foto: archivo

Las exportaciones volvieron a anotar un nuevo récord: aumentaron 34,4% interanual y alcanzaron los U$S9.537 millones. Este ascenso fue impulsado por un alza de 18,1% en las cantidades exportadas y de 13,9% en los precios, según publicó la Agencia Noticias Argentinas.

La serie desestacionalizada también se elevó 0,6% y la tendencia-ciclo 0,3% en comparación con abril.

En cuanto a las importaciones, el resultado totalizó los U$S6.033 millones (-7% interanual), explicado por la disminución del 13,6% en las cantidades importadas, ya que los precios aumentaron 7,6%.

De esta manera, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) subió 14,6% interanual hasta los U$S15.570 millones.

Rubro por rubro

Combustible y Energía (CyE) volvió a ser el sector que más exportó en mayo, con un aumento del 167,1% contra el mismo mes del año pasado. Alcanzó un valor histórico de U$S1.745 millones, impulsado por el ascenso en las exportaciones de petróleo crudo y de carburantes.

Los productos primarios (PP) totalizaron U$S448 millones (+22,5%), en donde “Semillas y frutos oleaginosos” fue el subrubro que tuvo la mayor suba (U$S258 millones).

Las ventas de manufacturas de origen agropecuario (MOA) fueron de U$S2.992 millones, aumentaron 20,5% interanual. “Ventas de grasas y aceites”, “carnes y sus preparados” y “residuos y desperdicios de la industria alimentaria” traccionaron el alza de las MOA.

Por último, las manufacturas de origen industrial (MOI) anotaron una variación de 20,1% con una diferencia interanual de U$S394 millones.

Socios comerciales

Estados Unidos fue el país con el mejor intercambio comercial con U$S373 millones. Esto se explicó por un mejor desempeño en las exportaciones (U$S878 millones) y una caída de las importaciones (U$S505 millones).