La balanza comercial de mayo volvió a arrojar un récord histórico en su marcador por trigésimo mes consecutivo, al superar los U$S3.500 millones como consecuencia de un incremento en las exportaciones y una caída en las importaciones. Los datos se desprenden del informe sobre Intercambio Comercial Argentino (ICA) que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La balanza comercial volvió a arrojar un récord en mayo tras superar los U$S3.500 millones
Esa marca se logró por trigésimo mes consecutivo gracias al incremento en las exportaciones y una caída en las importaciones
Así, la balanza comercial del quinto mes subió en U$S2.897 millones contra el mismo mes de 2025 y cerró en U$S3.504 millones.
El índice de términos del intercambio mostró una suba de 5,8%, como resultado del mayor aumento de los precios de las exportaciones en relación con los de las importaciones.
Las exportaciones volvieron a anotar un nuevo récord: aumentaron 34,4% interanual y alcanzaron los U$S9.537 millones. Este ascenso fue impulsado por un alza de 18,1% en las cantidades exportadas y de 13,9% en los precios, según publicó la Agencia Noticias Argentinas.
La serie desestacionalizada también se elevó 0,6% y la tendencia-ciclo 0,3% en comparación con abril.
En cuanto a las importaciones, el resultado totalizó los U$S6.033 millones (-7% interanual), explicado por la disminución del 13,6% en las cantidades importadas, ya que los precios aumentaron 7,6%.
De esta manera, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) subió 14,6% interanual hasta los U$S15.570 millones.
Rubro por rubro
Combustible y Energía (CyE) volvió a ser el sector que más exportó en mayo, con un aumento del 167,1% contra el mismo mes del año pasado. Alcanzó un valor histórico de U$S1.745 millones, impulsado por el ascenso en las exportaciones de petróleo crudo y de carburantes.
Los productos primarios (PP) totalizaron U$S448 millones (+22,5%), en donde “Semillas y frutos oleaginosos” fue el subrubro que tuvo la mayor suba (U$S258 millones).
Las ventas de manufacturas de origen agropecuario (MOA) fueron de U$S2.992 millones, aumentaron 20,5% interanual. “Ventas de grasas y aceites”, “carnes y sus preparados” y “residuos y desperdicios de la industria alimentaria” traccionaron el alza de las MOA.
Por último, las manufacturas de origen industrial (MOI) anotaron una variación de 20,1% con una diferencia interanual de U$S394 millones.
Socios comerciales
Estados Unidos fue el país con el mejor intercambio comercial con U$S373 millones. Esto se explicó por un mejor desempeño en las exportaciones (U$S878 millones) y una caída de las importaciones (U$S505 millones).
- China: intercambio comercial de U$S347 millones, con U$S1.497 millones en exportaciones (+78,9%) y U$S1.150 millones en importaciones (-7,7%).
- Unión Europea: intercambio comercial de -U$S98 millones, con U$S828 millones en exportaciones (+76%) y U$S926 millones en importaciones (-4%).
- Brasil: intercambio comercial de -U$S106 millones, con U$S1.188 millones en exportaciones (+2,9%) y U$S1.294 millones en importaciones (-26,5%).
- Paraguay: intercambio comercial de -U$S370 millones, con U$S173 millones en exportaciones (+41%) y U$S544 millones en importaciones (+59,8%).