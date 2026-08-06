Fundación ProMendoza, el ente que promueve las exportaciones de la provincia al mundo, cumplió 30 años. En medio de la celebración de su aniversario, dirigentes y el propio gobernador Alfredo Cornejo destacaron su carácter pionero: al crearse fue la primera agencia de su tipo en el país, con participación del sector público y privado.
ProMendoza celebró 30 años como la primera agencia de promoción de exportaciones del país
Nació el 6 de agosto de 1996. El gobernador Cornejo y dirigentes de ProMendoza destacaron su rol pionero y como política de Estado para exportaciones. Números
Del acto de conmemoración en la Bolsa de Comercio de Mendoza participaron sus 4 entidades fundadoras: el Gobierno de Mendoza, la Federación Económica de Mendoza (FEM); la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) y la misma BCM, que dieron origen a la institución el 6 de agosto de 1996.
Con el tiempo ProMendoza terminó consolidándose como "política de Estado orientada a promover la inserción internacional de productos y servicios mendocinos y fortalecer la marca Mendoza en el mundo", destacaron desde la institución, que también asesora a las compañías exportadoras en materia de aranceles que afectan al comercio exterior.
Su presidente, Santiago Laugero, destacó que “hace tres décadas, empresarios y Estado comprendieron que la internacionalización no podía depender del esfuerzo individual de cada empresa. Era necesaria una herramienta profesional, con visión estratégica, para acompañar a las pymes en el desafío de competir en el mundo. Así nació ProMendoza”.
Modelo de promoción público-privada y una política de Estado
El gobernador Alfredo Cornejo también puso en valor el carácter pionero de la fundación y su vigencia como política de Estado.
“Hace tres décadas, Mendoza fue pionera. Creó la primera Agencia Provincial de Promoción de Exportaciones en la Argentina, con un modelo que todavía hoy sigue: el trabajo conjunto entre el sector público y el privado”, destacó Cornejo, para quien las instituciones como ProMendoza "trascienden a los gobiernos".
El mandatario provincial comparó cifras entre Mendoza y otras provincias en materia de exportaciones.
“Más de 700 empresas mendocinas exportan desde nuestra provincia. La mayoría de las provincias argentinas tiene apenas 20, 30 o 40. Allí hay un mérito, sin duda alguna, de los mendocinos y de ProMendoza en esa tarea", precisó Cornejo.
La gerenta general de la entidad, Patricia Giménez, puso de relieve su evolución en estos 30 años con más números: los productos y servicios que la provincia exporta a través de 700 firmas llegan a más de 130 países "lo que distingue a Mendoza" aseguró "por la amplitud y diversidad de su matriz exportadora frente a otras regiones del país".
Reconocimiento de la Legislatura y el sector privado a ProMendoza
Giménez rescató un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que reveló que empresas apoyadas por ProMendoza experimentaron un aumento de 24,5% en sus exportaciones en comparación con las que no recibieron asistencia de ese tipo.
Lq Cámara de Diputados entregó un diploma que declara "de Interés Provincial la conmemoración de los 30 años de ProMendoza". Entre quienes recibieron la distinción estuvieron Santiago Pérez Araujo, gerente de la BCM; Juan Viciana, presidente de la UCIM y Santiago Laugero y Patricia Giménez, presidente y gerenta respectivamente.
También representantes de sector privado resaltaron el aporte de la fundación que promueve las exportaciones. Por caso, Ana María Delmar (Bodega Buenaventura) y Facundo Moretti (Clúster Aeronáutico y Aeroespacial de Mendoza) compartieron su experiencia con los programas AGIL NEX de desarrollo de capacidades exportadoras y PROINVERSIÓN de atracción de capitales, y con las acciones de promoción comercial, asociatividad y conformación de clústeres productivos que impulsa la fundación.
Los 30 años de ProMendoza, en cifras
En resumen, algunos números que demuestran el resultad de la gestión de ProMendoza entre 1996 y 2026:
- Realizó más de 175 misiones comerciales
- Coordinó la participación de empresas de Mendoza en 430 ferias internacionales
- Organizó cerca de 250 rondas de negocios y más de 800 capacitaciones
- 700 empresas son las que realizan exportaciones con su asistencia
- Sus productos llegan a más de 130 países
- Principales destinos: Brasil, Chile, China, Estados Unidos, Reino Unido, España, Emiratos Árabes y Canadá.
En pocas palabras
- Promendoza cumple 30 años, siendo la primera agencia de promoción de exportaciones público-privada del país.
- El gobernador Alfredo Cornejo destacó su rol como política de Estado y pionera en la internacionalización de productos mendocinos.
- La agencia ha apoyado a 700 empresas exportadoras, que venden productos y servicios a más de 130 países.