FM UNA celebra su aniversario con una transmisión especial en vivo desde Hábitat en el Parque.

También habrá premios y sorteos para acompañar la celebración. Hasta el momento, FM UNA cuenta con aproximadamente $400.000 en premios confirmados de la mano de Napo y Maximiliano Calzados, Tardes de te en Isidris, premios de nuestros amados panelistas como tarot, tratamientos faciales, y un muchos premios más.

El aniversario será una oportunidad para reunir en un mismo espacio a las voces de FM UNA, sus equipos, invitados y oyentes, y celebrar el vínculo que la radio construye todos los días con su audiencia.

FM UNA 96.1 celebra su aniversario 2026