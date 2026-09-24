FM UNA se prepara para celebrar un nuevo aniversario y lo hará saliendo del estudio para encontrarse con sus oyentes. El próximo jueves 1 de octubre, de 15 a 18 horas, la emisora realizará una transmisión especial en vivo desde Hábitat en el Parque, en una jornada pensada para compartir una tarde diferente junto al público.
FM UNA celebra su aniversario con una transmisión especial en vivo desde Hábitat en el Parque
El jueves 1 de octubre, de 15 a 18, FM UNA 96.1 festejará junto a su audiencia con música en vivo, magia, premios, sorteos y una transmisión especial fuera de sus estudios
Durante las tres horas de transmisión participarán Milagros Encina, Lucas Castro, Miriam Lázaro, Federico Salazar, Nábila Barta y Silvana Miguel, y todo el equipo de FM UNA.
La tarde contará además con invitados especiales. Agustín Saita será parte del festejo con una participación de magia, mientras que Renzo Cintas realizará un acústico en vivo.
También habrá premios y sorteos para acompañar la celebración. Hasta el momento, FM UNA cuenta con aproximadamente $400.000 en premios confirmados de la mano de Napo y Maximiliano Calzados, Tardes de te en Isidris, premios de nuestros amados panelistas como tarot, tratamientos faciales, y un muchos premios más.
El aniversario será una oportunidad para reunir en un mismo espacio a las voces de FM UNA, sus equipos, invitados y oyentes, y celebrar el vínculo que la radio construye todos los días con su audiencia.
FM UNA 96.1 celebra su aniversario 2026
- Jueves 1 de octubre | 15 a 18 hs.
- Hábitat en el Parque.
- Transmisión especial en vivo | Música | Magia | Premios | Sorteo.
En pocas palabras
- FM UNA celebra su aniversario con una transmisión especial en vivo desde Hábitat en el Parque.
- La emisora transmitirá de 15 a 18 horas con música, magia, premios y sorteos.
- Participarán Milagros Encina, Lucas Castro, Miriam Lázaro, Federico Salazar, Nábila Barta y Silvana Miguel, entre otros.