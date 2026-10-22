VIDEO: de no creer, nuevamente una cruz se desplomó sobre un cura

Un nuevo video viral encendió las alarmas en las redes sociales tras registrar el impactante momento en que una pesada cruz de madera se desprendió y cayó directamente sobre la cabeza de un sacerdote mientras se encontraba en el altar de una iglesia en Colombia.

El hecho revive el estremecimiento causado días atrás por el trágico fallecimiento del padre Patricio Sánchez en Ecuador, quien perdió la vida en un accidente similar, luego de que una pesada cruz de madera se desprendiera de la pared y cayera sobre él mientras celebraba una misa transmitida en vivo por Facebook.