VIDEO: de no creer, nuevamente una cruz se desplomó sobre un cura

A días de haberse hecho viral un vido donde una cruz se desplomó y cayó encima de un cura y lo mató en plenta misa, nuevamente una cruz cayó sobre un sacerdote. Aunque afortunadamente sin consecuencias para el religioso.
Un nuevo video viral encendió las alarmas en las redes sociales tras registrar el impactante momento en que una pesada cruz de madera se desprendió y cayó directamente sobre la cabeza de un sacerdote mientras se encontraba en el altar de una iglesia en Colombia.
El hecho revive el estremecimiento causado días atrás por el trágico fallecimiento del padre Patricio Sánchez en Ecuador, quien perdió la vida en un accidente similar, luego de que una pesada cruz de madera se desprendiera de la pared y cayera sobre él mientras celebraba una misa transmitida en vivo por Facebook.
Sin embargo, en esta oportunidad, la historia tuvo un desenlace afortunado: el sacerdote logró sobrevivir al impacto y únicamente sufrió un golpe leve en la cabeza.
En las imágenes grabadas dentro del templo, se observa cómo el religioso intentaba acomodar la estructura de la cruz sobre el sagrario cuando esta se desequilibró repentinamente. Pese a sus intentos por sostenerla, la pesada pieza cayó de frente impactando de lleno contra su cuerpo y cabeza.
A pesar de la rápida difusión de las imágenes en distintas plataformas, hasta el momento no se ha podido precisar el origen exacto ni la parroquia donde ocurrió el episodio.
En pocas palabras
- Sacerdote: un cura sobrevivió al caerle una cruz durante una misa en Colombia.
- Video viral: las imágenes del hecho se difundieron rápidamente en redes sociales.
- Antecedente trágico: el suceso recuerda la muerte de un sacerdote en Ecuador aplastado por una cruz.