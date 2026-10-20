Un nuevo video muestra la impresionante velocidad a la que escapaba el auto antes del choque fatal en Ciudad

Accidente y persecución: el nuevo video que genera escalofríos

El accidente ocurrido en el microcentro de Mendoza sumó en las últimas horas una prueba determinante.

Cámaras de seguridad de la Ciudad de Mendoza captaron, entre muchas secuencias de la fuga y accidente, un momento que da escalofríos, ya que se puede apreciar muy bien a la velocidad que se desplazaba el auto de los jóvenes por calle San Juan, huyendo a toda velocidad de los Preventores que, segundos antes, les habían pedido que se detuvieran.

La persecución se inició a muy pocas cuadras del lugar del choque, luego de que el conductor realizara una peligrosa maniobra en U sobre la avenida San Martín.

En lugar de detenerse ante la advertencia oficial, el conductor aceleró a fondo, desencadenando un trayecto a altísima velocidad que terminó de manera fatal contra un árbol.

El hermano de Alan Villouta, sobreviviente de milagro

Producto del choque del Chevrolet Corsa, el conductor de 21 años falleció en el acto. En el asiento del acompañante viajaba Emanuel Villouta (23), quien logró sobrevivir al impacto.

joven es hermano de Alan Villouta, el recordado muchacho de 21 años que murió en agosto de 2017 tras ser atropellado en el Acceso Sur por una camioneta Porsche Cayenne.

A pesar de la gravedad del choque, el parte médico confirmó que Emanuel sufrió politraumatismos varios por el choque, pero se encuentra fuera de peligro y sin necesidad de ser intervenido quirúrgicamente.

"Mi hijo está golpeado por todos lados. Lo tengo vivo, pero llora desconsoladamente por su amigo", expresó entre lágrimas Andrés Villouta, padre del joven.