Quedó registrada en video la persecución de Preventores antes del trágico choque en Ciudad

Durante las primeras horas posteriores al accidente, Andrés Villouta, padre de Emanuel, aseguró que el conductor del vehículo no estaba alcoholizado, pero con el correr de las horas esta información fue desmentida por el Cuerpo Médico Forense.

Momentos previos al accidente captados por las cámaras.

¿Cómo se encuentra Emanuel Villouta?

Según el parte médico, Villouta sufrió politraumatismos por colisión vial. Los profesionales determinaron, a través de diversos estudios, que no necesita una intervención quirúrgica y que no "hay alcohol en sangre" en su sistema. Además, recibe acompañamiento del equipo de Salud Mental del hospital.

"Mi hijo está golpeado por todos lados. Lo tengo vivo, llora por su amigo. Tiene un corte profundo en una oreja, le hicieron una tomografía", aseguró Andrés Villouta, papá del joven sobreviviente.

Andrés también explicó que las cámaras de Ciudad "no funcionan desde 2017", y además confirmó que durante la mañana de este martes acompañará a su hijo hasta el Polo Judicial para que el joven pueda testificar.

El accidente de Alan Villouta

El 26 de agosto del 2017, Alan Villouta (21) salió de trabajar en una pizzería ubicada en el centro comercial de La Barraca en Guaymallén. Como lo hacía todos los días, tenía que cruzar el Acceso Sur a pie en dirección al oeste. En ese momento fue atropellado por una camioneta Porsche Cayenne que se dio a la fuga.

El empresario Alejandro Verdenelli se entregó tres días después y admitió haber causado el accidente donde murió Alan Villouta. Jamás se pudo probar si al momento del hecho se encontraba alcoholizado o bajo los efectos de estupefacientes.

Alejandro Verdenelli fue condenado el 14 de abril de 2020 a una pena de 3 años de prisión en suspenso por homicidio culposo agravado, además de 8 años de inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo. Sin embargo, tras varias dilaciones del expediente luego de una apelación en la Suprema Corte de Justicia, la condena no quedó firme y en agosto pasado se declaró prescripta la causa, es decir, como si nada hubiera ocurrido y el empresario terminó sobreseído por el accidente. Ahora, la causa volvió a estar en manos de la Corte para definir si revierte esa decisión.