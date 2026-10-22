Tragedia: se conoció el impactante video del ciclista que murió tras chocar contra la puerta de un auto

La investigación por la tragedia ocurrida en Albardón, San Juan, sumó una vez que se produjo el accidente, un documento clave. Se conoció un video que muestra cómo un ciclista chocó contra la puerta de un auto que fue abierta repentinamente, provocando heridas que le provocaron la muerte.
La víctima fue identificada como Ricardo Tejada, de 55 años. En el video, que causa conmoción por la rapidez e imprevisto del accidente, se puede ver el momento justo en que Tejada avanzaba en su bicicleta por la calle, cuando el conductor de un auto estacionado abrió la puerta sin advertir su paso.
Video de la tragedia: choque fulminante y agonía
Sin margen ni tiempo de reacción para maniobrar o esquivar el obstáculo del auto, el ciclista dio directamente contra el filo de la puerta. Producto del fuerte choque, salió despedido e impactó de manera violenta contra la calle, sufriendo un traumatismo encéfalocraneano grave.
La gente que estaba en el lugar lo socorrieron de inmediato, mientras se esperaba la llegada de ambulancia.
Ricardo Tejada fue trasladado de urgencia a un centro de salud donde permaneció internado en estado crítico bajo intensos cuidados médicos.
Sin embargo, tras agonizar durante varias horas, los profesionales confirmaron su fallecimiento a causa de la gravedad del daño sufrido en la cabeza.
Conmoción e investigación judicial por la tragedia
La noticia de la muerte generó una profunda conmoción en la comunidad de San Juan, donde el vecino de la tragedia era ampliamente conocido.
Hubo momentos de mucho dramatismo entre sus allegados, una vez que sucedió el accidente.
En paralelo, la Justicia penal tomó intervención para peritar el registro audiovisual incorporado al expediente y determinar las responsabilidades del automovilista implicado en la apertura de la puerta sobre la vía pública, en una causa caratulada en forma preventiva para establecer los pormenores del homicidio culposo.
En pocas palabras
- Tragedia en San Juan: Un ciclista murió tras chocar contra la puerta abierta de un auto.
- Video clave: El registro muestra el momento exacto del impacto y la conmoción generada.
- Investigación judicial: La Justicia analiza el video para determinar responsabilidades en el accidente.