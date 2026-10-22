Tragedia: se conoció el impactante video del ciclista que murió tras chocar contra la puerta de un auto

Impactante: así fue el choque mortal del ciclista con la puerta de un auto en Albardón https://t.co/QO60wEMlKp — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 21, 2026

La gente que estaba en el lugar lo socorrieron de inmediato, mientras se esperaba la llegada de ambulancia.

Ricardo Tejada fue trasladado de urgencia a un centro de salud donde permaneció internado en estado crítico bajo intensos cuidados médicos.

Sin embargo, tras agonizar durante varias horas, los profesionales confirmaron su fallecimiento a causa de la gravedad del daño sufrido en la cabeza.

Conmoción e investigación judicial por la tragedia

La noticia de la muerte generó una profunda conmoción en la comunidad de San Juan, donde el vecino de la tragedia era ampliamente conocido.

Hubo momentos de mucho dramatismo entre sus allegados, una vez que sucedió el accidente.

En paralelo, la Justicia penal tomó intervención para peritar el registro audiovisual incorporado al expediente y determinar las responsabilidades del automovilista implicado en la apertura de la puerta sobre la vía pública, en una causa caratulada en forma preventiva para establecer los pormenores del homicidio culposo.