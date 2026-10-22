Quién es el ciclista que murió en una tragedia desatada luego de chocar con la puerta de un auto

Sin tiempo para reaccionar ni maniobrar para esquivar la puerta, el ciclista chocó de lleno contra la estructura de chapa y cayó violentamente contra el asfalto.

Tragedia en San Juan: horas críticas en terapia intensiva

Tras un llamado de alerta al 911, una ambulancia del servicio de urgencias 107 acudió al lugar de la tragedia. Los médicos encontraron a Tejada en estado de inconsciencia y con una herida profunda en el cuero cabelludo, por lo que dispusieron su traslado de urgencia hacia el Hospital Rawson.

El diagnóstico médico ingresado en el nosocomio de San Juan confirmó múltiples fracturas de cráneo. El ciclista permaneció en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y en coma farmacológico hasta que, a causa del severo traumatismo craneoencefálico, se constató su muerte.

Impactante: así fue el choque mortal del ciclista con la puerta de un auto en Albardón https://t.co/QO60wEMlKp — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 21, 2026

Qué pasa con la investigación de la tragedia

La investigación del caso quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, que está llevando adelante las pericias mecánicas para determinar la responsabilidad penal del conductor en el trágico accidente.