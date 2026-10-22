Una terrible tragedia sucedida en el departamento Albardón, conmovió a la comunidad de San Juan. Ricardo Antonio Tejada, un vecino de 55 años, falleció en las primeras horas de este miércoles tras luchar casi 24 horas por su vida en el Hospital Rawson.
Quién es el ciclista que murió en una tragedia desatada luego de chocar con la puerta de un auto
Un hombre circulaba en bicicleta cuando desde un Peugeot 308 estacionado, abrieron la puerta de golpe, provocando la tragedia
El accidente ocurrió durante la mañana del martes, alrededor de las 10, en la intersección de calle Laprida y Arenales. Según las actuaciones del personal de la Unidad Operativa Las Tapias, el hombre circulaba de Norte a Sur en su bicicleta rodado 29, cuando fue sorprendido por una imprudencia.
En el lugar se encontraba estacionado un Peugeot 308 ocupado por Ramón Salvador Ruiz, de 81 años. De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre mayor abrió la puerta izquierda de golpe y sin advertir el paso del ciclista.
Sin tiempo para reaccionar ni maniobrar para esquivar la puerta, el ciclista chocó de lleno contra la estructura de chapa y cayó violentamente contra el asfalto.
Tragedia en San Juan: horas críticas en terapia intensiva
Tras un llamado de alerta al 911, una ambulancia del servicio de urgencias 107 acudió al lugar de la tragedia. Los médicos encontraron a Tejada en estado de inconsciencia y con una herida profunda en el cuero cabelludo, por lo que dispusieron su traslado de urgencia hacia el Hospital Rawson.
El diagnóstico médico ingresado en el nosocomio de San Juan confirmó múltiples fracturas de cráneo. El ciclista permaneció en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y en coma farmacológico hasta que, a causa del severo traumatismo craneoencefálico, se constató su muerte.
Qué pasa con la investigación de la tragedia
La investigación del caso quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, que está llevando adelante las pericias mecánicas para determinar la responsabilidad penal del conductor en el trágico accidente.
En pocas palabras
- Ciclista fallecido: Ricardo Antonio Tejada, de 55 años, murió tras un accidente en San Juan.
- Causa del accidente: Un automovilista abrió la puerta de su auto sin advertir el paso del ciclista.
- Investigación en curso: La justicia analiza la responsabilidad penal del conductor en el trágico hecho.