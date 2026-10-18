VIDEO: un cura murió aplastado por la cruz en plena misa

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó la muerte del párroco en un comunicado firmado por el cardenal arzobispo Luis Gerardo Cabrera Herrera.

El texto señala que Sánchez Molinari “ha partido a la Casa del Padre“, sin mayores explicaciones; pide oraciones por su descanso y expresa solidaridad con la congregación a la que pertenecía, con sus familiares y sus amigos. El organismo no precisó cómo ocurrió el accidente.

Cura muerto por la cruz en plena misa: el grito de los fieles

Analizando la grabación, se ce como la cruz cae cerca del minuto 27 de la emisión, en plena eucaristía. En el audio se escuchan los gritos de desesperación de los feligreses presentes en el templo, que intentaron asistir al sacerdote.

#EnVideo | Muere padre tras ser aplastado por una cruz durante misa en vivo



El párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador, murió este sábado tras ser golpeado por una pesada cruz de madera que se desprendió de la pared en medio de una… pic.twitter.com/6FXBw4RHW7 — El Universal (@ElUniversal) October 18, 2026

En las imágenes el cura aparece dirigiéndose a la congregación justo antes de que la estructura caiga. El golpe en la cabeza le provocó la muerte en el acto. No hay coincidencia en el horario: algunos hablan de que fue de tarde y otros de la noche del sábado.

En su última homilía lo predijo

Minutos antes, según la transcripción difundida por el medio colombiano Pulzo, el padre comentaba el pasaje del Evangelio en el que le preguntan a Jesús por el pago de impuestos. A partir de esa lectura, habló del tiempo y de las prioridades.

“Un día todos los que estamos aquí también vamos a morir”, dijo, y preguntó a los fieles cuánto tiempo le dedican a Dios frente al que destinan al trabajo, al celular, a las redes sociales y a las series. No imaginaba que serían parte de sus últimas palabras en este plano.