VIDEO: un cura murió aplastado por la cruz en plena misa

El sacerdote Patricio Sánchez Molinari celebraba una eucaristía transmitida por Facebook desde Guayaquil, Ecuador, cuando una cruz de madera se desprendió, le cayó encima de la cabeza y lo mató.
Patricio Alfredo Sánchez Molinari, cura párroco, murió el sábado 17 de octubre en Guayaquil, Ecuador, luego de que una pesada cruz de madera se desprendiera de la pared ubicada detrás del altar y le cayera sobre la cabeza mientras celebraba la misa diaria en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
La ceremonia se transmitía en vivo por Facebook y el momento quedó grabado por miles de fieles a distancia, además del impacto entre los presentes.
La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó la muerte del párroco en un comunicado firmado por el cardenal arzobispo Luis Gerardo Cabrera Herrera.
El texto señala que Sánchez Molinari “ha partido a la Casa del Padre“, sin mayores explicaciones; pide oraciones por su descanso y expresa solidaridad con la congregación a la que pertenecía, con sus familiares y sus amigos. El organismo no precisó cómo ocurrió el accidente.
Cura muerto por la cruz en plena misa: el grito de los fieles
Analizando la grabación, se ce como la cruz cae cerca del minuto 27 de la emisión, en plena eucaristía. En el audio se escuchan los gritos de desesperación de los feligreses presentes en el templo, que intentaron asistir al sacerdote.
En las imágenes el cura aparece dirigiéndose a la congregación justo antes de que la estructura caiga. El golpe en la cabeza le provocó la muerte en el acto. No hay coincidencia en el horario: algunos hablan de que fue de tarde y otros de la noche del sábado.
En su última homilía lo predijo
Minutos antes, según la transcripción difundida por el medio colombiano Pulzo, el padre comentaba el pasaje del Evangelio en el que le preguntan a Jesús por el pago de impuestos. A partir de esa lectura, habló del tiempo y de las prioridades.
“Un día todos los que estamos aquí también vamos a morir”, dijo, y preguntó a los fieles cuánto tiempo le dedican a Dios frente al que destinan al trabajo, al celular, a las redes sociales y a las series. No imaginaba que serían parte de sus últimas palabras en este plano.
En pocas palabras
- Cura murió: un sacerdote falleció al caerle una cruz de madera mientras celebraba misa en Guayaquil, Ecuador.
- Video del accidente: el trágico suceso quedó registrado en una transmisión en vivo por Facebook, mostrando el momento del impacto.
- Última homilía: minutos antes del accidente, el sacerdote reflexionaba sobre la muerte y el tiempo dedicado a Dios.