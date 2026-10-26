La Justicia le prohibió salir del país a Flávio Bolsonaro tras su derrota en el balotaje

"Fue una decisión tomada conforme el resultado de la elección. Una cuestión estrictamente política" disparó el dirigente opositor, quien anticipó que cumplirá con el pedido de las autoridades: "Voy a entregar mis pasaportes y defenderme de esta aberración que es un claro intento de intimidarme".

La prohibición de salida del país marca un nuevo y delicado capítulo institucional en el gigante sudamericano, que se suma a la fuerte convulsión política regional y al cimbronazo financiero tras el proceso electoral que consagró el cuarto mandato de Lula da Silva.

El trasfondo judicial: lavado de dinero y causas en la Corte Suprema

La medida restrictiva se enmarca en al menos dos investigaciones abiertas que tramitan ante el Supremo Tribunal Federal. Entre los expedientes que originan la decisión de la máxima corte figuran sospechas vinculadas con maniobras de presunto lavado de dinero -que involucran plataformas de pagos y apuestas asociadas al abogado y allegado Willer Tomaz-, además de pesquisas sobre la financiación de producciones audiovisuales y otros hechos bajo la lupa de la Justicia.

A pesar de que los abogados de Flávio sostienen la legalidad de los movimientos y niegan irregularidades, el avance de las causas sumó tensiones tras los dichos de su hermano, Eduardo Bolsonaro, quien había deslizado días atrás la posibilidad de que el ex candidato abandonara el país en caso de un revés electoral, argumento que el magistrado y las autoridades tomaron en cuenta para dictar la cautelar de restricción de salida.