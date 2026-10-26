A menos de 24 horas de haber caído derrotado en el balotaje presidencial de Brasil, el escenario judicial para la familia Bolsonaro se tensó de manera drástica. La Policía Federal intimó este lunes al senador Flávio Bolsonaro a entregar sus pasaportes y le prohibió la salida del país por orden directa del juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, en el marco de investigaciones en curso por lavado de dinero.
La Justicia le prohibió salir del país a Flávio Bolsonaro tras su derrota en el balotaje
A menos de 24 horas de caer frente a Luiz Inácio Lula da Silva, el senador y candidato opositor fue intimado por la Policía Federal a entregar sus pasaportes. Es investigado por lavado de dinero
La notificación oficial a la que accedió la agencia Noticias Argentinas se concretó de forma sorpresiva en la vía pública, justo cuando el legislador salía de visitar en Brasilia a su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, quien cumple actualmente arresto domiciliario. La medida restrictiva avanzó con fuerza tras confirmarse el triunfo definitivo del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en las urnas.
"Una cuestión política", denunció el senador
Tras conocerse la medida cautelar, el propio Flávio Bolsonaro utilizó sus redes sociales para difundir un video en el que cuestionó con dureza el accionar de la justicia brasileña y calificó la resolución como una persecución directa en su contra.
"Fue una decisión tomada conforme el resultado de la elección. Una cuestión estrictamente política" disparó el dirigente opositor, quien anticipó que cumplirá con el pedido de las autoridades: "Voy a entregar mis pasaportes y defenderme de esta aberración que es un claro intento de intimidarme".
La prohibición de salida del país marca un nuevo y delicado capítulo institucional en el gigante sudamericano, que se suma a la fuerte convulsión política regional y al cimbronazo financiero tras el proceso electoral que consagró el cuarto mandato de Lula da Silva.
El trasfondo judicial: lavado de dinero y causas en la Corte Suprema
La medida restrictiva se enmarca en al menos dos investigaciones abiertas que tramitan ante el Supremo Tribunal Federal. Entre los expedientes que originan la decisión de la máxima corte figuran sospechas vinculadas con maniobras de presunto lavado de dinero -que involucran plataformas de pagos y apuestas asociadas al abogado y allegado Willer Tomaz-, además de pesquisas sobre la financiación de producciones audiovisuales y otros hechos bajo la lupa de la Justicia.
A pesar de que los abogados de Flávio sostienen la legalidad de los movimientos y niegan irregularidades, el avance de las causas sumó tensiones tras los dichos de su hermano, Eduardo Bolsonaro, quien había deslizado días atrás la posibilidad de que el ex candidato abandonara el país en caso de un revés electoral, argumento que el magistrado y las autoridades tomaron en cuenta para dictar la cautelar de restricción de salida.
En pocas palabras
- Flávio Bolsonaro: fue intimado por la Policía Federal a entregar sus pasaportes.
- Prohibición de salida: ordenada por el juez Alexandre de Moraes, en el marco de investigaciones por lavado de dinero.
- Denuncia del senador: calificó la medida como una persecución política tras su derrota electoral.