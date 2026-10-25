Balotaje en Brasil: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro definen la presidencia en una elección voto a voto

Brasil vive este domingo una jornada electoral decisiva. Más de 158 millones de ciudadanos van a las urnas para elegir al presidente que conducirá el país hasta 2030. La definición enfrenta a dos modelos completamente opuestos: el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, referente de la izquierda, y Flávio Bolsonaro, postulante del Partido Liberal e hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro.
El balotaje llega con un pronóstico muy cerrado. En la primera ronda del 4 de octubre, Bolsonaro se impuso con 47% de los votos frente a 45% obtenido por Lula. Con las encuestas marcando una paridad casi total, ambos candidatos necesitan convencer a quienes votaron en blanco, a los indecisos y a los votantes de fuerzas menores para lograr la ventaja definitiva.
Qué propone cada candidato y el debate por el indulto
Una de las medidas más polémicas anunciadas por Flávio Bolsonaro durante la campaña fue la promesa de indultar a su padre apenas asuma la presidencia en caso de ganar. En el plano internacional, su propuesta busca un alineamiento directo con Estados Unidos y con gobiernos de centroderecha de la región, entre ellos el de Argentina.
Por su parte, Lula da Silva busca la reelección defendiendo una política de acuerdos comerciales amplios, con un rol clave de China como socio económico de Brasil. En los debates previos, el líder del Partido de los Trabajadores apostó a resaltar su experiencia de gestión frente a los reclamos y cuestionamientos del espacio opositor.
Los sectores que pueden definir la elección
El resultado final dependerá en gran medida de lo que ocurra en distritos y sectores determinantes. Uno de los puntos de mayor atención está en los barrios populares y favelas de Río de Janeiro, donde viven más de 2 millones de personas cuyo voto resulta muy disputado.
Al mismo tiempo, el voto evangélico representa uno de los grandes respaldos tradicionales del espacio bolsonarista, mientras que las autoridades electorales reforzaron los operativos para asegurar la participación de las comunidades indígenas y de los miles de brasileños que residen en el exterior, incluida la numerosa comunidad que vota desde la Argentina.
En pocas palabras
- Elección decisiva: Brasil elige presidente entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.
- Campaña polarizada: el balotaje define entre modelos opuestos con un pronóstico muy cerrado.
- Voto clave: millones de ciudadanos votan en distritos determinantes y sectores como el evangélico.