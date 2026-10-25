Balotaje en Brasil: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro definen la presidencia en una elección voto a voto

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro protagonizan una elección polarizada que definirá el rumbo político y económico de Brasil.

Por su parte, Lula da Silva busca la reelección defendiendo una política de acuerdos comerciales amplios, con un rol clave de China como socio económico de Brasil. En los debates previos, el líder del Partido de los Trabajadores apostó a resaltar su experiencia de gestión frente a los reclamos y cuestionamientos del espacio opositor.

Los sectores que pueden definir la elección

El resultado final dependerá en gran medida de lo que ocurra en distritos y sectores determinantes. Uno de los puntos de mayor atención está en los barrios populares y favelas de Río de Janeiro, donde viven más de 2 millones de personas cuyo voto resulta muy disputado.

Los postulantes llegan al balotaje tras una primera vuelta muy pareja y buscan captar el voto de los indecisos para consagrarse.

Al mismo tiempo, el voto evangélico representa uno de los grandes respaldos tradicionales del espacio bolsonarista, mientras que las autoridades electorales reforzaron los operativos para asegurar la participación de las comunidades indígenas y de los miles de brasileños que residen en el exterior, incluida la numerosa comunidad que vota desde la Argentina.