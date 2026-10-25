Elecciones en Brasil: cómo y dónde votan los residentes brasileños en Mendoza este domingo

Cabe señalar que la normativa electoral brasileña exige un piso mínimo de 30 electores registrados en la circunscripción diplomática para autorizar la apertura de mesas receptoras de votos en el exterior, condición cumplida ampliamente por la sede consular cuyana.

Un elector emite su voto para la fórmula presidencial en la urna electrónica oficial dispuesta en las mesas consulares.

Documentación habilitada y requisitos para sufragar

Para poder emitir el voto este domingo, es condición indispensable figurar en el padrón electoral definitivo correspondiente a la jurisdicción. El registro comprende a todos los electores que realizaron su inscripción inicial o tramitaron su cambio de domicilio mediante el sistema oficial Título Net Exterior antes del cierre del plazo administrativo, fijado el 7 de mayo de 2026.

El sufragio en el exterior se limita a las categorías de presidente y vice bajo las normas del Tribunal Superior Electoral.

Al momento de presentarse en la mesa asignada en calle Rivadavia, los ciudadanos deberán acreditar su identidad presentando alguna de las siguientes opciones válidas:

Documento oficial físico con fotografía: documento de identidad brasileño (RG) o pasaporte vigente.

documento de identidad brasileño (RG) o pasaporte vigente. Formato digital: la credencial oficial disponible a través de la aplicación móvil e-Título.

Las autoridades consulares recomiendan a la comunidad corroborar con antelación el estado de empadronamiento y los datos de mesa a través de las plataformas digitales del TSE antes de concurrir al establecimiento.