Elecciones en Brasil: cómo y dónde votan los residentes brasileños en Mendoza este domingo

Este domingo 25 de octubre se lleva a cabo el balotaje presidencial de Brasil, y los ciudadanos brasileños radicados en la provincia y la región de Cuyo participan de la jornada electoral a través de las urnas habilitadas en territorio local. Tras los comicios de primera vuelta celebrados el pasado 4 de octubre, la definición enfrenta al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y a Flávio Bolsonaro.
Para quienes deben emitir su sufragio fuera de las fronteras brasileñas, la legislación electoral establece que la participación se limita exclusivamente a las categorías de presidente y vicepresidente de la República. El acto se desarrolla con el mismo sistema de urna electrónica oficial provisto por el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, garantizando un escrutinio ágil una vez cerradas las mesas.
Lugar de votación, horarios y funcionamiento de mesas
La votación en Mendoza tiene lugar en la sede del Consulado General de Brasil, ubicada en calle Rivadavia 628 de la Ciudad de Mendoza. Las mesas se encuentran abiertas a partir de las 8 y recibirán votantes de manera ininterrumpida hasta las 17 (hora local).
Cabe señalar que la normativa electoral brasileña exige un piso mínimo de 30 electores registrados en la circunscripción diplomática para autorizar la apertura de mesas receptoras de votos en el exterior, condición cumplida ampliamente por la sede consular cuyana.
Documentación habilitada y requisitos para sufragar
Para poder emitir el voto este domingo, es condición indispensable figurar en el padrón electoral definitivo correspondiente a la jurisdicción. El registro comprende a todos los electores que realizaron su inscripción inicial o tramitaron su cambio de domicilio mediante el sistema oficial Título Net Exterior antes del cierre del plazo administrativo, fijado el 7 de mayo de 2026.
Al momento de presentarse en la mesa asignada en calle Rivadavia, los ciudadanos deberán acreditar su identidad presentando alguna de las siguientes opciones válidas:
- Documento oficial físico con fotografía: documento de identidad brasileño (RG) o pasaporte vigente.
- Formato digital: la credencial oficial disponible a través de la aplicación móvil e-Título.
Las autoridades consulares recomiendan a la comunidad corroborar con antelación el estado de empadronamiento y los datos de mesa a través de las plataformas digitales del TSE antes de concurrir al establecimiento.
En pocas palabras
- Elecciones en Brasil: residentes brasileños en Mendoza votan para presidente y vicepresidente.
- Lugar y horario: el Consulado General de Brasil en Ciudad de Mendoza está abierto de 8 a 17.
- Requisitos: es necesario figurar en el padrón y presentar documento oficial o app e-Título.