A veces la naturaleza se camufla tan bien que la ciencia puede tardar décadas en notar la diferencia. Eso es exactamente lo que le ocurrió al verdillo del Beni (Hylophilus moxensis), un diminuto pájaro cantor de Bolivia que durante 66 años vivió bajo una identidad equivocada. Confundido con sus vecinos brasileños debido a su aspecto, este habitante de las llanuras inundables fue finalmente reconocido como una especie totalmente única gracias a los secretos de su ADN.
El asombroso error que duró 66 años: creían que era un pájaro común y el ADN reveló que es una especie única
Desde 1960, un ave de las sabanas de Bolivia fue confundida con especies comunes de Brasil. Un exhaustivo estudio de ADN, su particular mirada y su canto permitieron hacer justicia evolutiva
El histórico hallazgo, que acaba de publicarse en la revista especializada Avian Systematics, no solo corrige un error de clasificación que se arrastraba desde mediados del siglo pasado, sino que también enciende los reflectores sobre la inexplorada riqueza natural de la Amazonía boliviana.
La confusión histórica: el camuflaje perfecto
Todo empezó en 1960. En aquel entonces, un grupo de exploradores registró a estos pequeños pájaros de plumaje verdoso en los matorrales y pantanos del departamento de Beni, al norte de Bolivia. Al verlos tan parecidos a otras aves de la región, los expertos de la época no dudaron y los catalogaron como poblaciones aisladas de dos especies muy comunes en Brasil: el verdillo de corona rojiza (Hylophilus poicilotis) y el verdillo de ojos grises (Hylophilus amaurocephalus).
La familia a la que pertenecen (Vireonidae) es famosa por su uniformidad: plumas que mezclan sutilmente el verde, el amarillo y el gris, lo que hace casi imposible diferenciarlos a simple vista en el espeso follaje. Fue este "uniforme natural" el que les permitió pasar desapercibidos ante los ojos de los ornitólogos durante más de seis décadas.
Sin embargo, el investigador Paul van Els (del Museo Nacional de Historia Natural de La Paz, en colaboración con organizaciones como Sovon y Anthus Bolivia) sospechó que había algo más detrás de ese plumaje discreto.
ADN y una mirada diferente: cómo se resolvió el misterio
Para desentrañar el árbol genealógico del ave, el equipo de científicos analizó diversos marcadores genéticos. Los resultados del ADN mitocondrial y nuclear arrojaron un dato impactante: el verdillo del Beni no es una simple variante, sino que se separó de sus parientes brasileños hace unos 6,6 millones de años. En términos evolutivos, es un linaje antiguo y sumamente independiente.
Pero no todo fue laboratorio; el ave también escondía pistas a la vista:
- Ojos de otro color: Mientras que sus parientes de Brasil tienen ojos más claros o grisáceos, el verdillo del Beni posee un iris marrón oscuro y uniforme. Para las aves, la mirada puede ser la frontera que define a una especie de otra.
- Sin marcas en el rostro: A diferencia de las especies brasileñas, este pájaro carece de pequeñas manchas oscuras alrededor de los oídos.
- Un canto propio: Los análisis de audio revelaron que su voz tiene un patrón diferente, con notas en forma de "V" y modulaciones que no se escuchan en las otras variantes de la región.
El "verdillo del Beni": ficha del nuevo habitante de la ciencia
- Nombre científico: Hylophilus moxensis, bautizado en honor a los Llanos de Moxos, las sabanas bolivianas que lo cobijan.
- Ecosistema: Sabanas inundables y matorrales húmedos de Beni, Bolivia.
- Historia evolutiva: Una rama independiente desde hace 6,6 millones de años.
- Señas particulares: Sin manchas en las orejas, ojos oscuros y un canto con marcas acústicas exclusivas.
Aunque el equipo científico no considera que esta especie de pájaro especie esté bajo peligro de extinción inminente, admiten que aún queda mucho por saber sobre cuántos ejemplares existen y por dónde se mueven exactamente.
En pocas palabras
- Error científico: Un ave de Bolivia fue confundida con especies de Brasil durante 66 años por su parecido.
- Descubrimiento: El ADN, el canto y la mirada revelaron que el verdillo del Beni es una especie única.
- Redescubrimiento: El hallazgo corrige una clasificación de 1960 y resalta la riqueza de la Amazonía boliviana.