La Justicia le prohibió salir de Brasil a Flávio Bolsonaro tras el balotaje

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.

El legislador cuestionó la medida a través de sus canales digitales y calificó la resolución como un intento de hostigamiento. No obstante, ratificó que cumplirá la orden de la Justicia federal y presentará los descargos pertinentes mediante su equipo de abogados defensores.

Asimismo, los investigadores avanzan con peritajes sobre los movimientos patrimoniales y bancarios registrados en los últimos períodos contables. El expediente sumará testimonios clave durante los próximos días hábiles para determinar eventuales inconsistencias tributarias en su patrimonio personal.

El Partido Liberal admitió la derrota de Flávio Bolsonaro

En paralelo a la causa en tribunales, la cúpula del Partido Liberal emitió un documento institucional en el que reconoció el veredicto del Tribunal Superior Electoral que oficializó la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva.

El posicionamiento de la cúpula partidaria tomó distancia de la postura pública de Flávio Bolsonaro, quien había manifestado objeciones frente al escrutinio y deslizó la posibilidad de reclamar la nulidad de las urnas por presuntas demoras registradas durante la jornada de votación.

La conducción del frente opositor ratificó que respetará la resolución emanada por la autoridad comicial. De esa forma, los dirigentes buscaron aplacar el clima de confrontación y descartaron impulsar demandas administrativas que entorpezcan el proceso de transición política.

El balance parlamentario para Flávio Bolsonaro y su bloque

En el escrutinio definitivo del balotaje, Luiz Inácio Lula da Silva sumó el 51,79% de los votos frente al 48,21% alcanzado por la fórmula que respaldó Flávio Bolsonaro. El resultado consolidó la consagración del postulante del Partido de los Trabajadores al frente del Poder Ejecutivo.

Pese al traspié en las urnas, las autoridades partidarias valoraron el caudal legislativo obtenido en el Congreso, donde reunirán 121 diputados y 29 bancas en la Cámara Alta. A su vez, el espacio gobernará en seis provincias clave tras imponerse en las contiendas estaduales.

El senador adelantó en sus declaraciones públicas que coordinará el bloque opositor con el objetivo de fiscalizar de cerca la administración del mandatario electo. En tanto, su situación procesal continuará bajo la lupa de los tribunales de Brasilia durante las próximas semanas.

El proceso judicial continuará con el análisis de pruebas periciales y la revisión de informes técnicos solicitados por el Ministerio Público Fiscal. Los peritos examinarán las operaciones financieras sospechosas antes de definir si convocan a nuevas declaraciones indagatorias a los imputados en la causa.