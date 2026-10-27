La Justicia brasileña investiga si Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, intentó abandonar Brasil tras su derrota en el balotaje presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva. La sospecha se centra en un avión privado que fue retenido en el aeropuerto de Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, y que supuestamente utilizaría para dirigirse a Estados Unidos.
Investigan si Flávio Bolsonaro intentó salir de Brasil hacia Argentina
La Justicia investiga si el senador Flávio Bolsonaro intentó abandonar Brasil en un avión privado rumbo a Estados Unidos tras su derrota electoral
Según trascendió, la aeronave de la empresa Baires Fly, con matrícula LV-JQW, había aterrizado en Iguazú proveniente de Buenos Aires y tenía previsto embarcar a cuatro pasajeros y tres tripulantes. Sin embargo, durante las verificaciones, surgió la hipótesis de que uno de los pasajeros sería el senador Bolsonaro, quien tiene prohibido salir de Brasil por orden judicial.
La medida de prohibición de salida del país, junto con la orden de entregar sus pasaportes, fue dictada por el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y vínculos con el abogado Willer Tomaz. Flávio Bolsonaro denunció la medida como un intento de intimidación política tras el resultado electoral.
Avión retenido y sospechas sobre Flávio Bolsonaro
Las autoridades brasileñas rastrean los puntos fronterizos para corroborar si Flávio Bolsonaro efectivamente cruzó el límite internacional. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de su salida de Brasil ni de su ingreso a Argentina. Fuentes del Ministerio de Seguridad argentino indicaron que el senador no ingresó al país y que tampoco recibieron requerimientos sobre su situación.
La propia Policía Federal de Brasil verificó que Flávio Bolsonaro no pasó por ningún control migratorio oficial en Brasil. A pesar de las versiones periodísticas, el senador Rogério Marinho, coordinador de campaña de Bolsonaro, negó que el legislador haya abandonado el país.
El rol de Jair Bolsonaro tras la derrota
Flávio Bolsonaro enfrenta dos investigaciones judiciales ante el Supremo Tribunal Federal: una por presunto lavado de dinero y vínculos con empresarios bajo sospecha, y otra relacionada con el financiamiento de una película biográfica sobre su padre, Jair Bolsonaro, titulada "Dark Horse".
La prohibición de salida del país se suma a la derrota de Jair Bolsonaro en el balotaje presidencial, donde Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo un nuevo mandato. El Partido Liberal, al que pertenece Flávio Bolsonaro, reconoció el resultado electoral, aunque cuestionó la equidad del proceso electoral.
Fuentes utilizadas
- Retienen un avión en Iguazú: investigan si Flávio Bolsonaro planeaba irse a Estados Unidos
- Investigan si Flávio Bolsonaro intentó salir de Brasil rumbo a Estados Unidos desde la Argentina
- Investigan si Flávio Bolsonaro se fugó de Brasil a través de Argentina: un avión en Puerto Iguazú podría ser la clave
- Flávio Bolsonaro habría intentado salir de Brasil: un avión está retenido
En pocas palabras
- Flávio Bolsonaro: investigado por intento de salida de Brasil en avión privado tras derrota electoral.
- Aeronave retenida: avión con matrícula LV-JQW fue retenido en Iguazú, Argentina; se presume su uso por el senador.
- Causas judiciales: el hijo de Jair Bolsonaro enfrenta investigaciones por lavado de dinero y vínculos.