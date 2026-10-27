Investigan si Flávio Bolsonaro intentó salir de Brasil hacia Argentina

El avión que fue retenido en Iguazú y que estaría relacionado con posible vuelo de Flávio Bolsonaro (foto redes).

Avión retenido y sospechas sobre Flávio Bolsonaro

Las autoridades brasileñas rastrean los puntos fronterizos para corroborar si Flávio Bolsonaro efectivamente cruzó el límite internacional. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de su salida de Brasil ni de su ingreso a Argentina. Fuentes del Ministerio de Seguridad argentino indicaron que el senador no ingresó al país y que tampoco recibieron requerimientos sobre su situación.

La propia Policía Federal de Brasil verificó que Flávio Bolsonaro no pasó por ningún control migratorio oficial en Brasil. A pesar de las versiones periodísticas, el senador Rogério Marinho, coordinador de campaña de Bolsonaro, negó que el legislador haya abandonado el país.

El rol de Jair Bolsonaro tras la derrota

Flávio Bolsonaro enfrenta dos investigaciones judiciales ante el Supremo Tribunal Federal: una por presunto lavado de dinero y vínculos con empresarios bajo sospecha, y otra relacionada con el financiamiento de una película biográfica sobre su padre, Jair Bolsonaro, titulada "Dark Horse".

La prohibición de salida del país se suma a la derrota de Jair Bolsonaro en el balotaje presidencial, donde Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo un nuevo mandato. El Partido Liberal, al que pertenece Flávio Bolsonaro, reconoció el resultado electoral, aunque cuestionó la equidad del proceso electoral.