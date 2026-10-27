Políticos y empresarios se reúnen una vez más en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

Quien no pasó por el evento, pero sí estuvo en San Rafael fue el diputado nacional -y también aspirante a la gobernación- Luis Petri. El ex ministro nacional inauguró este lunes la nueva sede de Sanrafaelinos por el Futuro, el espacio con el que busca construir propuestas para el desarrollo del municipio.

"Priorizo escuchar para trabajar en soluciones"

Por otra parte, el intendente de Ciudad celebró la convocatoria y destacó la relevancia estratégica del departamento en la matriz productiva provincial.

"Me gusta mucho recorrer Mendoza y venir en especial a San Rafael. La semana pasada estuve con una agenda nutrida de actividades y reuniones con productores, entidades y referentes localizados aquí, además de mi visita a Malargüe", señaló el jefe comunal capitalino, que llegó al Sur un día antes del evento.

Consultado sobre lo que significa su participación en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas pensando en sus aspiraciones provinciales, remarcó: "Celebro este espacio de encuentro entre la Cámara y quienes tienen responsabilidades de gestión. Priorizo venir a estos ámbitos a escuchar y tomar nota de las expectativas, los desafíos y los problemas que tienen quienes producen, para trabajar en conjunto en las soluciones".

Asimismo, expresó su deseo de "poder venir en un futuro como gobernador a compartir este almuerzo".

La relación con Brasil y el pragmatismo productivo

Ulpiano Suarez fue uno de los primeros en saludar al presidente reelecto de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, marcando un matiz de gestión.

"Fue pensando en Mendoza. Brasil es muy importante para la producción mendocina y, particularmente, para San Rafael por el volumen de exportaciones que tienen allí como principal destino. Hay que cuidar las relaciones cuando se tienen las más altas responsabilidades", dijo.

El almuerzo continuó con la lectura de los reclamos del sector privado, centrados en la reducción impositiva y el avance de obras para la región.

Omar Félix fijó postura frente al Gobierno

Lejos de bajar el tono tras los pedidos de obras y reducción impositiva solicitados por la entidad empresaria, el intendente local Omar Félix fijó su postura frente al vínculo con el Gobierno provincial: "Que responda el gobernador. Lo importante es que las entidades puedan hacer sus observaciones, sus pedidos, sus reclamos, y que el gobernador, que es el que le sigue, pueda responder".

En esa línea, el jefe comunal cuestionó que los reclamos recaigan cotidianamente en la órbita municipal: "A mí me tienen todos los días los sanrafaelinos, las instituciones, como cualquier vecino. Si no, de alguna manera se pone un ingrediente que puede transformarse en político, donde la respuesta sea, en vez de la presidenta de la cámara, el intendente, y eso no sirve".

Expectativas y fondos para la lucha antigranizo

Respecto a qué espera como saldo de esta edición del almuerzo, Félix remarcó la necesidad de hacer un balance metódico: "Esperemos que primero haga un balance de los pedidos del año pasado y a ver cuáles se han respondido, y después que los pedidos de este año sean receptados con este... con gestión".

Sobre los recursos destinados a la lucha antigranizo, el intendente aportó precisiones sobre las partidas necesarias para contener la contingencia climática en la región: "Yo, concretamente, tengo $1.500 millones disponibles para la lucha antigranizo. Tiene que estar el aporte de Alvear y tiene que estar el aporte de la Provincia en cohetería, porque si no es imposible".

De este modo, el encuentro empresario volvió a dejar en evidencia las tensiones de gestión entre los municipios del Sur mendocino y la Casa de Gobierno, en una jornada donde confluyeron las principales figuras políticas de la provincia de cara al futuro institucional.

Nota en proceso.