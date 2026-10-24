Las intensas lluvias causaron más de 60 incidentes y obligaron a evacuar familias en Mendoza

Un intenso temporal de lluvias que se desató durante la jornada del viernes y se extendió hasta la mañana de este sábado dejó un saldo de al menos 62 novedades en la provincia, con anegamientos de viviendas, derrumbes, caídas de árboles y evacuación de familias.
Según el reporte consolidado emitido a las 7 por la Dirección Provincial de Defensa Civil, Guaymallén y San Rafael resultaron ser los departamentos más afectados por las contingencias climáticas.
En el Gran Mendoza, Guaymallén lideró la nómina de intervenciones con un total de 20 incidentes reportados a la base del Centro de Operaciones de Emergencia (COR). Entre los eventos más graves registrados en la comuna se contabilizaron 10 filtraciones en viviendas, dos socavones, dos postes en riesgo, tres caídas de árboles o ramas de envergadura, un derrumbe, un desborde cloacal y cables con tensión eléctrica sobre la vía pública.
La Ciudad de Mendoza registró 5 novedades (un socavón, dos árboles caídos y dos cables cortados), al tiempo que Las Heras sumó 5 incidentes, entre ellos una vivienda anegada, un socavón, un árbol y dos postes caídos. En Luján de Cuyo se notificaron 7 casos de filtraciones en techos domiciliarios, mientras que en Godoy Cruz se atendieron 2 llamadas por un cable cortado y una vivienda anegada.
En el Valle de Uco y la zona Este los impactos fueron de menor escala, registrándose viviendas anegadas en Tupungato y San Carlos, además de un árbol caído y dos postes derribados por el viento en Santa Rosa.
Evacuaciones y maniobras hidráulicas por la crecida del río Diamante en San Rafael
La situación más crítica en el Sur provincial se concentró en San Rafael, donde se contabilizaron 18 intervenciones oficiales. La erogación y la crecida del río Diamante obligaron a evacuar de urgencia a familias en la zona de Las Cañaditas, en el distrito Cañada Seca.
En total, 5 personas debieron ser derivadas y albergadas en las instalaciones del Club Salto de las Rosas, mientras que otros 12 vecinos optaron por autoevacuarse hacia casas de allegados.
Paralelamente, durante las primeras horas de la madrugada de este sábado, autoridades y personal operativo de Defensa Civil se desplazaron hacia el paraje Los Coroneles, en Cuadro Benegas, ante el riesgo inminente de nuevos desbordes. La maniobra preventiva respondió a que a las 4 se procedió al levantamiento de tres compuertas en el dique Galileo Vitale (arroyo El Tigre), descargando un caudal hacia el cauce del río de 70 metros cúbicos por segundo.
Perspectivas meteorológicas y monitoreo permanente
Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil confirmaron que mantienen un monitoreo permanente sobre la evolución de la masa de aire inestable que afecta al territorio mendocino.
Los pronósticos meteorológicos prevén que las condiciones de inestabilidad y cobertura nubosa se mantendrán durante el resto del fin de semana, con probabilidades de precipitaciones aisladas e intermitentes sobre los oasis cultivados y sectores de la precordillera.
Las autoridades recomendaron a la población extremar los cuidados al transitar por rutas y arterias urbanas que presenten acumulación de agua o socavones, evitar la circulación cerca de cauces aluvionales y revisar desagües pluviales y techos ante la posibilidad de que continúen las lloviznas de variada intensidad.