Cornejo anunció graves medidas para los presos que tomaron un rehén y criticó a algunos organismos de DD.HH.

“Quiero dejar en claro que los dos delincuentes que pretendieron conseguir beneficios tomando de rehén a un penitenciario en la cárcel de Boulogne Sur Mer, NO los van a obtener”, escribió Cornejo.

La escena del accidente en Ruta 7. Por la colisión murieron dos mujeres que eran madre y tía del penitenciario.

Cornejo descartó el traslado a Almafuerte I y anunció máxima seguridad

El gobernador aseguró que los responsables del episodio no conseguirán el traslado que reclamaban y anticipó que deberán responder ante la Justicia por los delitos cometidos durante la toma del rehén.

“NO serán trasladados a Almafuerte I, como exigían. Serán incorporados al régimen de Muy Alto Perfil, el de máxima seguridad del Servicio Penitenciario, y deberán responder ante la Justicia por los delitos cometidos durante este episodio”, afirmó.

Los internos fueron identificados como Ramiro Armando Colucci y Claudio Alexander González Flores, quienes cumplen condenas de 27 y 23 años de prisión, respectivamente.

En su publicación, Cornejo detalló que uno está condenado por homicidio agravado, robos agravados y otros delitos, mientras que el otro cumple pena por robos agravados y abuso sexual agravado con acceso carnal, entre otros hechos.

“Quienes ya cumplen condenas de esta gravedad y vuelven a cometer delitos dentro de una cárcel deben saber que habrá consecuencias. No hay lugar para privilegios, concesiones ni impunidad”, sostuvo.

También señaló que la prioridad de su gestión es garantizar la seguridad del personal penitenciario y mantener el orden en las cárceles.

Las acusaciones de Cornejo contra organismos de Derechos Humanos

En otro tramo del mensaje, Cornejo atribuyó este tipo de episodios a los criterios y al asesoramiento de organismos de Derechos Humanos, aunque no identificó a ninguna entidad ni a personas concretas.

“Estas acciones son producto de los criterios de organismos de Derechos Humanos que alientan estas cosas, asesoran mal a las personas privadas de libertad, los estimulan a exigir lo que no corresponde”, escribió.

Según el gobernador, esas intervenciones generan “falsas expectativas que llevan a este tipo de situaciones”. En la publicación no detalló qué actuaciones o asesoramientos específicos sustentaban esa acusación.

La toma del rehén y la tragedia de su familia en la Ruta 7

El cautiverio de Zugasti se extendió durante unas 7 horas. Según la reconstrucción publicada por Diario UNO, pasadas la 1.30 de este martes sus familiares recibieron mensajes enviados desde el celular del propio agente: los captores les comunicaron que lo tenían retenido y les exigieron dinero a cambio de su liberación.

La madre y una tía del penitenciario salieron muy apuradas desde La Paz junto con otras 3 personas en una camioneta municipal. Durante el viaje, bajo la lluvia, el vehículo chocó contra un árbol en la Ruta 7, a la altura de San Martín. Las 2 mujeres murieron y los otros 3 ocupantes fueron internados en el Hospital Perrupato.

El agente fue liberado alrededor de las 8.30, tras las negociaciones dentro del penal.

Cornejo cerró su mensaje con unas palabras para él y sus allegados: “Quiero expresar mis más sinceras condolencias al agente penitenciario y a toda su familia por el fallecimiento de sus seres queridos, que viajaban desde La Paz. Los acompaño en este momento de profundo dolor”.

Ubieta explicó por qué La Paz dispuso una movilidad para la familia del penitenciario

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, explicó en una entrevista con radio Nihuil que el municipio dispuso una movilidad después de que la madre del penitenciario conociera la noticia del cautiverio y pidiera ayuda a funcionarios de la comuna.

“La madre estaba desesperada, quería ver a su hijo”, expresó. Según la información que manejaba el intendente, la mujer había sido alertada sobre el video difundido en las redes sociales desde el teléfono del agente.

Fernando Ubieta, intendente de La Paz.

El jefe comunal describió a los Zugasti como “una familia trabajadora” de La Paz y manifestó el dolor que provocó lo sucedido en el departamento. “Una mezcla de bronca, de impotencia, de saber que esto era totalmente evitable y que claramente sucedió una tragedia”, sostuvo.

Consultado sobre por qué consideraba que era evitable, vinculó su reflexión con la sucesión de hechos que comenzó en el penal y continuó con la desesperación de la familia, el viaje y las condiciones meteorológicas.

El intendente confirmó que el penitenciario vivía en La Paz y aseguró que la comuna acompañaba a sus familiares, también en las gestiones vinculadas con el sepelio.

“Imagínense la situación del penitenciario, que también una vez que lo liberaron se enteró de lo que sucedió”, expresó Ubieta.