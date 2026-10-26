Mendoza aspira a batir un récord este 2026 e incorporar más de 900 nuevos policías

Con la mira puesta en reforzar el patrullaje y la prevención del delito, el Gobierno provincial presentó este lunes a 285 nuevos integrantes de la Policía de Mendoza e hizo un anuncio clave para el sistema de seguridad: este 2026 proyecta cerrar con más de 900 incorporaciones, marcando un récord de nombramientos para los últimos 5 años.
El acto oficial estuvo encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quienes dieron la bienvenida a 72 oficiales subayudantes y 213 auxiliares formados en el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP).
Números en alza y la vuelta de las becas
La llegada de los 285 efectivos completa un total de 435 ingresos registrados entre enero y septiembre de este año. Sin embargo, la meta del Ministerio de Seguridad apunta más alto: para diciembre están previstos otros 474 nombramientos, con lo que el año cerraría con 909 nuevos policías en la calle.
La cifra representa un crecimiento de 44% respecto a los 630 ingresos logrados en 2025 y contrasta fuertemente con los registros de años anteriores: 165 en 2022; 500 en 2023 y 501 en 2024.
Desde el Ejecutivo atribuyen este salto a la restitución del sistema de becas para aspirantes a auxiliares -implementado a fines de 2024 tras más de una década congelado-, con una inversión superior a los $1.830 millones que permitió duplicar los dictados de cursos en Mendoza.
"Queremos que quienes tienen vocación de ser policías y reúnen los requisitos puedan formarse, y que una dificultad económica no les cierre la oportunidad de hacerlo", afirmó Cornejo al respecto.
Selección rigurosa y tecnología aplicada
Ingresar a la fuerza provincial no es tarea sencilla: según datos del IUSP, solo entre 15% y 20% de los postulantes supera el filtro de las 4 etapas eliminatorias (conocimientos, aptitud física y evaluaciones psicológicas, psiquiátricas y médicas).
Quienes superan la prueba no solo reciben preparación táctica y legal, sino que se incorporan a un esquema de trabajo apoyado por tecnología: videovigilancia, reconocimiento facial y biométrico, uso de drones, análisis forense digital y 4 laboratorios provinciales especializados.
Además, Rus anunció que por un convenio con la Fundación Hanns Seidel de Alemania, un grupo de efectivos mendocinos viajará el próximo mes a ese país europeo para realizar capacitaciones internacionales en técnicas de investigación.
En pocas palabras
- Mendoza proyecta incorporar más de 900 nuevos policías en 2026, buscando batir un récord.
- Nuevos efectivos: se presentaron 285 oficiales y auxiliares, elevando el total anual.
- Crecimiento y becas: la gestión Cornejo impulsó el aumento con la restitución de becas para aspirantes.