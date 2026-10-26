Mendoza aspira a batir un récord este 2026 e incorporar más de 900 nuevos policías

La cifra representa un crecimiento de 44% respecto a los 630 ingresos logrados en 2025 y contrasta fuertemente con los registros de años anteriores: 165 en 2022; 500 en 2023 y 501 en 2024.

Desde el Ejecutivo atribuyen este salto a la restitución del sistema de becas para aspirantes a auxiliares -implementado a fines de 2024 tras más de una década congelado-, con una inversión superior a los $1.830 millones que permitió duplicar los dictados de cursos en Mendoza.

"Queremos que quienes tienen vocación de ser policías y reúnen los requisitos puedan formarse, y que una dificultad económica no les cierre la oportunidad de hacerlo", afirmó Cornejo al respecto.

Alfredo Cornejo destacó el sistema de becas para quienes aspiran a sumarse a la Policía de Mendoza. Foto: Gobierno de Mendoza

Selección rigurosa y tecnología aplicada

Ingresar a la fuerza provincial no es tarea sencilla: según datos del IUSP, solo entre 15% y 20% de los postulantes supera el filtro de las 4 etapas eliminatorias (conocimientos, aptitud física y evaluaciones psicológicas, psiquiátricas y médicas).

Quienes superan la prueba no solo reciben preparación táctica y legal, sino que se incorporan a un esquema de trabajo apoyado por tecnología: videovigilancia, reconocimiento facial y biométrico, uso de drones, análisis forense digital y 4 laboratorios provinciales especializados.

Además, Rus anunció que por un convenio con la Fundación Hanns Seidel de Alemania, un grupo de efectivos mendocinos viajará el próximo mes a ese país europeo para realizar capacitaciones internacionales en técnicas de investigación.