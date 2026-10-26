Nación reglamentó los cambios en Zona Fría: qué pasará con el gas en Mendoza

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la determinación y validación de las compensaciones. En tanto, el Banco Nación continuará con la administración del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas.

Zona Fría en Mendoza: quiénes podrán mantener el subsidio al gas

El cambio de mayor impacto para Mendoza es que el descuento automático dejó de alcanzar a la mayoría de los usuarios de la provincia. La reforma mantiene el tratamiento diferencial únicamente para Malargüe, al tiempo que los hogares de los demás departamentos deberán reunir condiciones específicas para acceder a la bonificación adicional.

Según los datos oficiales, 421.965 usuarios mendocinos estaban alcanzados por el régimen anterior. De ese total, 218.922 recibían una rebaja del 30% y otros 203.043 contaban con un beneficio del 50%.

Para acceder a la bonificación adicional, los usuarios deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), residir en las zonas bioambientales contempladas por la ley y acreditar al menos uno de los requisitos socioeconómicos:

Ingresos familiares: que los ingresos netos del hogar no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según el INDEC.

Certificado de Vivienda Familiar: que al menos un integrante del hogar cuente con este documento del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Veteranos de Malvinas: que un integrante perciba la pensión vitalicia correspondiente.

Discapacidad: que al menos un integrante tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD). En estos casos, la Secretaría de Energía evaluará la necesidad de asistencia económica.

La bonificación adicional se aplicará exclusivamente sobre los consumos base de gas natural y propano indiluido por redes. Por ende, cumplir con las condiciones no garantiza recuperar el porcentaje histórico que otorgaba el régimen anterior.

La nueva reglamentación completa así el marco operativo de una reforma que redefine tanto la distribución de los subsidios como la administración de las partidas. Para los usuarios mendocinos, la diferencia sustancial radicará en que el acceso a la tarifa subsidiada dependerá de su situación de vulnerabilidad antes que de su ubicación geográfica.

Zona Fría: cómo se financiarán los descuentos en las facturas

La reglamentación establece que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas se financiará mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el valor del gas natural en boca de pozo. El mecanismo alcanza al fluido consumido o comercializado en el país a través de redes o ductos, con excepciones para los volúmenes destinados a la exportación y el gas natural licuado importado y regasificado.

El recargo será percibido por los productores y deberá liquidarse de acuerdo con los procedimientos fijados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La normativa contempla controles y sanciones para las compañías que no cumplan con los plazos de pago e integración.

Además, la norma aprobó un nuevo modelo de contrato de fideicomiso entre el Estado nacional y el Banco Nación. El cambio busca adecuar la administración de los recursos al esquema de compensaciones previsto por la nueva ley, sin crear un fondo diferente.

La reglamentación no establece un aumento general directo ni fija un porcentaje idéntico para todos los usuarios. El impacto final en las boletas dependerá de las bonificaciones que correspondan a cada hogar y de las condiciones de acceso que fije el cuadro tarifario.