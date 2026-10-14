Se terminó la Zona Fría automática, ¿qué pasa con el nuevo esquema para pagar menos de gas?

Aún resta conocer el porcentaje de la nueva bonificación por Zona Fría.

En adelante, para acceder a estos nuevos descuentos, los usuarios tienen que estar inscriptos en el registro y cumplir con criterios socioeconómicos específicos (como ingresos del hogar no superiores a 3 Canastas Básicas Totales, contar con Certificado de Vivienda Familiar ReNaBaP, Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas o Certificado Único de Discapacidad).

¿Y entonces qué falta para su aplicación? Que justamente el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Energía definan –a través de la reglamentación- el porcentaje de ese nuevo ítem de bonificación.

Qué pasará con la factura del gas en octubre

Mientras se espera la reglamentación del nuevo régimen, el Gobierno nacional extendió excepcionalmente durante octubre una bonificación general del 50% sobre el consumo de gas para los usuarios alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Según el cronograma original, ese beneficio debía reducirse al 0% al comenzar este mes.

Además, se estableció una bonificación extraordinaria del 24,25%, también sobre el consumo alcanzado por los subsidios.

Hasta la reforma, quienes cumplían los requisitos del SEF podían recibir estas bonificaciones junto con el descuento por Zona Fría, que recibían automáticamente todos los hogares mendocinos de abril a septiembre.

La reforma de este último régimen establecerá un nuevo beneficio, pero todavía falta que el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Energía definan su porcentaje y las condiciones concretas de aplicación.

Romina Ríos Agüero, titular de la ONG Protectora, explicó a Diario UNO que “la ley rige desde su publicación, pero falta la reglamentación, que es la que va a establecer el porcentaje del nuevo ítem Zona Fría”; es decir, del descuento aplicable en la tarifa de los usuarios residenciales.

Si los mendocinos esperábamos que este invierno íbamos pagar menos en la factura de gas, por los subsidios energéticos, esto no sucederá, y habrá que esperar que se discuta después de las elecciones, a fin de año.

¿Qué ocurrirá mientras tanto con la facturación? La especialista señaló que, “si el Estado nacional entiende que la norma no requiere reglamentación, el cuadro tarifario debería seguir como hasta ahora hasta que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) publique los cuadros con el nuevo porcentaje de bonificación por Zona Fría”.

Es decir, mientras la autoridad de aplicación y el organismo regulador no dicten las resoluciones reglamentarias y aprueben los nuevos cuadros tarifarios con las bonificaciones correspondientes, el cobro y la facturación del servicio de gas por parte de las distribuidoras debería seguir aplicándose según los cuadros vigentes hasta ese momento.

Cómo será el aumento del gas en Mendoza

A partir de la promulgación de la Ley 27.828, Mendoza queda dividida en dos esquemas tarifarios:

Malargüe mantiene el régimen de compensación geográfica

Solo este departamento continúa dentro del régimen de compensaciones a las empresas proveedoras (al igual que la Región Patagónica y la Puna) para bonificar el precio del gas natural por redes y del GLP (propano por redes, garrafas, cilindros y gas a granel).

No requiere inscripción ni demostración de ingresos, ya que el beneficio se otorga de manera directa por la ubicación geográfica.

Pero el subsidio ya no se aplicará sobre el 100% de la factura del gas, sino exclusivamente sobre el precio del gas (sin impuestos y costos de transporte y distribución).

El proyecto para derogar Zona Fría está frenado en el Senado, ya que aún no ingresa a la comisión de Energía, y además podría recibir cambios que ya evalúan algunos senadores nacionales por Mendoza.

El resto de Mendoza deberá cumplir requisitos socioeconómicos

Los más de 400.000 hogares mendocinos pertenecientes al resto de los municipios y departamentos (Gran Mendoza, Valle de Uco, San Rafael, General Alvear, alta montaña, etc) pierden el descuento automático de entre el 30% y el 50% sobre la factura.

Pasan a revistar en la categoría de bonificación adicional por Zona Fría en las subzonas IIIa a VI, operando dentro del Régimen de Subsidios Focalizados.

Como les pasará a los usuarios malargüinos, a diferencia del esquema anterior (que descontaba sobre el total de la factura), este nuevo beneficio se aplica únicamente sobre los consumos base del usuario.

Requisitos obligatorios para acceder:

Estar inscripto en el Régimen de Subsidios Focalizados. Cumplir con al menos uno de los siguientes criterios socioeconómicos: Ingresos netos del grupo familiar: iguales o inferiores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para un "Hogar 2" según el INDEC. ReNaBaP: contar con un integrante con Certificado de Vivienda Familiar. Veteranos de Malvinas: tener en el hogar a un titular de la Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. Certificado Único de Discapacidad (CUD): tener al menos un integrante con CUD (sujeto a la evaluación de necesidad económica por parte de la Secretaría de Energía)

Pasan a revistar en la categoría de bonificación adicional por Zona Fría en las subzonas IIIa a VI, operando dentro del Régimen de Subsidios Focalizados.

Como les pasará a los usuarios malargüinos, a diferencia del esquema anterior (que descontaba sobre el total de la factura), este nuevo beneficio se aplica únicamente sobre los consumos base del usuario.

Cuánto podría aumentar el gas sin Zona Fría en Mendoza

Los cálculos del sector energético advierten que la eliminación del descuento automático por Zona Fría podría tener un impacto importante en las facturas de los hogares mendocinos durante el próximo invierno.

Según esas estimaciones, quienes recibían una bonificación del 30% podrían afrontar subas de alrededor del 43% en sus facturas de gas. En tanto, los hogares que tenían un descuento del 50% podrían llegar a ver prácticamente duplicado el monto de la boleta.