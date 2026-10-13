Se oficializó la reforma a la Zona Fría que le quita el subsidio al gas a casi toda Mendoza

A partir de la reglamentación, los hogares de estas subzonas deberán estar inscriptos y categorizados dentro del Régimen de Subsidios Focalizados para conservar la bonificación sobre los consumos base.

Nuevos requisitos. Los usuarios no patagónicos deben cumplir criterios socioeconómicos para mantener el beneficio tarifario.

Financiamiento del régimen de Zona Fría y vigencia

El nuevo esquema de compensaciones continuará financiándose mediante un recargo sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte. La alícuota fijada alcanzará hasta un 7,5% y será percibida por las empresas productoras mediante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Del recargo quedan exentas las exportaciones del hidrocarburo.

Asimismo, la Ley 27.828 extendió la vigencia de este sistema de bonificaciones hasta el 31 de diciembre de 2031. Por otra parte, la norma introdujo disposiciones destinadas a regularizar deudas entre distribuidoras eléctricas y CAMMESA, así como la prórroga de incentivos para proyectos de energías renovables hasta el año 2045.

La normativa fija que el acceso al subsidio estatal estará condicionado al cumplimiento de al menos una de las siguientes condiciones: