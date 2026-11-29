España atraviesa este domingo 29 de noviembre una jornada electoral decisiva tras el llamado anticipado a las urnas que interrumpió la legislatura. Con más de 38 millones de ciudadanos convocados a votar entre las 9 y las 20 de ese país (una hora más tarde en el archipiélago canario), el país pone en juego el rumbo político de los próximos cuatro años y envía una señal directa al resto de la Unión Europea.
Elecciones en España: una jornada clave para Europa marcada por la crisis de vivienda y el avance de la derecha
Más de 38 millones de ciudadanos concurren a las urnas este domingo sin segunda vuelta. El acceso a los alquileres, la inmigración y el posible ingreso de Vox al gobierno marcan la jornada
A diferencia de los sistemas presidencialistas, los votantes españoles no eligen directamente al jefe del Ejecutivo, sino a los integrantes del Parlamento. Una vez cerrado el escrutinio cuyos datos avanzan con rapidez durante la noche, comenzará la negociación para la investidura: un candidato requiere 176 votos afirmativos en primera instancia para ser proclamado, o bien una mayoría simple en una segunda ronda parlamentaria.
El precio de los alquileres y la inmigración marcan el voto
El adelanto electoral se precipitó el mes pasado luego de que los bloques conservadores tumbaran en el Congreso un proyecto oficialista destinado a contener la escalada del mercado inmobiliario. El encarecimiento de la vivienda en las grandes capitales y los polos turísticos golpeó de lleno en el bolsillo de los jóvenes y detonó fuertes movilizaciones sociales, especialmente tras la repercusión pública que tuvo el desalojo de Maricarmen, una jubilada de 87 años en Madrid.
Junto al problema habitacional, el debate migratorio dividió aguas durante toda la campaña:
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La postura de la oposición: tanto el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo como Vox, liderado por Santiago Abascal, rechazaron la regularización de 1,2 millones de migrantes aprobada a principios de año y vincularon el fenómeno con la saturación de los servicios públicos y la falta de pisos disponibles.
Un dato histórico: en una sociedad donde uno de cada cinco habitantes nació en el extranjero, un eventual pacto de coalición entre el PP y Vox implicaría el desembarco de una fuerza ultranacionalista en el Ejecutivo español por primera vez desde el fin del franquismo en 1975.
Las cartas de Sánchez y Feijóo ante la mirada de Europa
Después de ocho años en el Palacio de la Moncloa, el socialista Pedro Sánchez busca sostener su proyecto apoyándose en el crecimiento macroeconómico y en una agenda exterior de alto perfil, caracterizada por su defensa del multilateralismo, la regulación de la inteligencia artificial, el reconocimiento del estado palestino y sus duros cuestionamientos a la ofensiva israelí en Gaza y a la guerra contra Irán.
Sin embargo, el líder del PSOE llega condicionado por el desgaste que provocaron distintas causas de corrupción que salpican a un ex ministro y a dirigentes de su entorno, lo que lo obligaría a tejer complejas alianzas con fuerzas de izquierda y partidos regionalistas de Cataluña, País Vasco, Galicia y Canarias.
Por su parte, Alberto Núñez Feijóo apuesta a capitalizar el descontento interno mostrando como carta de presentación sus 13 años de gestión ininterrumpida en Galicia, donde encadenó sucesivas mayorías electorales, y promete reencauzar el vínculo diplomático con Estados Unidos e Israel.
El resultado de esta elección será observado con lupa en Bruselas y en las principales capitales comunitarias, ya que funciona como termómetro previo a un exigente ciclo electoral europeo en 2027 que incluye comicios en Francia, Italia, Grecia y Polonia.
En pocas palabras
- Elecciones clave: más de 38 millones de españoles votan en una jornada decisiva para Europa.
- Temas centrales: la crisis de vivienda y la inmigración marcan el debate electoral.
- Gobierno y Europa: el resultado electoral definirá el rumbo de España y enviará una señal a la UE.