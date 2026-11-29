A diferencia de los sistemas presidencialistas, los votantes españoles no eligen directamente al jefe del Ejecutivo, sino a los integrantes del Parlamento. Una vez cerrado el escrutinio cuyos datos avanzan con rapidez durante la noche, comenzará la negociación para la investidura: un candidato requiere 176 votos afirmativos en primera instancia para ser proclamado, o bien una mayoría simple en una segunda ronda parlamentaria.

De izquierda a derecha, Santiago Abascal, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau protagonizaron el último debate previo a los comicios generales.

El precio de los alquileres y la inmigración marcan el voto

El adelanto electoral se precipitó el mes pasado luego de que los bloques conservadores tumbaran en el Congreso un proyecto oficialista destinado a contener la escalada del mercado inmobiliario. El encarecimiento de la vivienda en las grandes capitales y los polos turísticos golpeó de lleno en el bolsillo de los jóvenes y detonó fuertes movilizaciones sociales, especialmente tras la repercusión pública que tuvo el desalojo de Maricarmen, una jubilada de 87 años en Madrid.