Martín Lousteau tiene el objetivo de conformar una alternativa electoral ante el gobierno de Javier Milei.

Claves sobre las elecciones presidenciales de 2027

El evento contará con la participación de figuras como Guillermo Michel, Gabriel Katopodis y Juliana Di Tullio por el peronismo, Martín Lousteau por la UCR, Emilio Monzó (ex titular de Diputados) y Maximiliano Ferraro (líder de la Coalición Cívica). La moderación estará a cargo del exministro de Cultura Pablo Avelluto. La actividad es organizada por Le Monde diplomatique, Democracia en Red, la Fundación Argentina por Venir y el centro Estudios para la Recuperación Argentina.

Oposición busca diferenciarse del kirchnerismo y de la gestión libertaria

Uno de los ejes centrales del encuentro es la necesidad de generar una propuesta que represente a aquellos ciudadanos que cuestionan la actual gestión libertaria pero no desean un regreso a experiencias de gobierno anteriores, como el kirchnerismo. Martín Lousteau planteó que muchas personas “no les gusta este presente, pero no quieren volver para atrás”, por lo que es necesario agruparse para ofrecer una alternativa distinta.

El debate también incluirá la revisión de concesiones que sectores opositores debieron realizar en experiencias internacionales para alcanzar acuerdos competitivos, como se observó en Brasil y Francia. Se debatirá la incorporación de la discusión sobre el orden macroeconómico para el kirchnerismo y la consideración de los efectos sociales del ajuste para los sectores republicanos.

Debate sobre las elecciones PASO y la organización electoral

El debate sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) también surge en este contexto, con la discusión sobre su utilidad y la intención del gobierno actual de suspenderlas. Si bien el argumento oficialista se centra en el ahorro fiscal, politólogos e investigadores señalan que el debate principal debe ser sobre si mejoran o no la representación democrática.

Las PASO, implementadas en 2011, buscaron democratizar la selección de candidaturas y ordenar la oferta electoral, pero estudios indican que la competencia interna real se dio en un bajo porcentaje de los casos.