La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, estuvo el fin de semana en Las Heras para darle continuidad a la recorrida provincial con la que busca instalar su precandidatura a la gobernación dentro del peronismo mendocino.
Flor Destéfanis recorre la provincia para promover su candidatura a la gobernación
La intendenta peronista de Santa Rosa, alineada con Axel Kicillof, pasó por Las Heras y se reunió con organizaciones y vecinos. Criticó a Milei y a Cornejo
Tras haber pasado por General Alvear, San Carlos, Lavalle y Guaymallén, la dirigente puso el foco en otros de los distritos del Gran Mendoza con el objetivo de construir una fuerza política propia que discuta el rumbo de la provincia rumbo a 2027.
El movimiento de Destéfanis se inscribe dentro de la estrategia federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que lidera el gobernador bonaerense Axel Kicillof -y que en Mendoza también tiene entre sus principales referentes al diputado nacional Martín Aveiro- para construir una alternativa frente al gobierno de Javier Milei. Mientras el PJ local aún debate cómo ordenará sus nombres y alianzas, la jefa comunal apuesta a ganar presencia territorial.
A conocer la provincia
"Recorro Mendoza porque no se puede gobernar una provincia que no se conoce", afirmó Destéfanis durante su paso por Las Heras, donde aprovechó para marcar diferencias tanto con la Casa Rosada como con el oficialismo provincial: "En Las Heras encontré lo mismo que en cada departamento: gente que se organiza y trabaja aunque nadie la venga a buscar. Milei y Cornejo creen que Mendoza tiene que achicarse. Mendoza da para más, y Las Heras también".
La jornada en Las Heras estuvo dividida en tres instancias:
- Reconocimiento comunitario: la agenda comenzó en un acto organizado por la Fundación Coincidir para distinguir a organizaciones y referentes de la sociedad civil lasherina. Allí fueron reconocidos bomberos voluntarios, enfermeros, docentes, espacios de educación no formal, entidades de abordaje de consumos problemáticos, escuelitas de fútbol, redes de acompañamiento a personas con discapacidad y referentes culturales.
- Contacto con el comercio: más tarde, la intendenta recorrió la feria de la Plaza Las Heras, donde dialogó con los feriantes sobre la caída de la actividad, la situación económica que atraviesan y las estrategias que sostienen para mantener sus fuentes de trabajo.
- Cierre político: la jornada concluyó en el local de la agrupación Mendoza Futura, con un encuentro junto a dirigentes y militantes del departamento que se suman a su proyecto provincial.
Desde el entorno de Flor Destéfanis confirmaron que la gira territorial continuará durante las próximas semanas por otros departamentos de la provincia.
En pocas palabras
- Flor Destéfanis: recorrió Las Heras para lanzar su precandidatura a gobernadora del peronismo mendocino.
- Crítica al gobierno: la intendenta de Santa Rosa apuntó contra las políticas de Javier Milei y Alfredo Cornejo.
- Agenda provincial: la dirigente continuará su recorrida por otros departamentos de Mendoza en las próximas semanas.