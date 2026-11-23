Tras haber pasado por General Alvear, San Carlos, Lavalle y Guaymallén, la dirigente puso el foco en otros de los distritos del Gran Mendoza con el objetivo de construir una fuerza política propia que discuta el rumbo de la provincia rumbo a 2027.

El movimiento de Destéfanis se inscribe dentro de la estrategia federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que lidera el gobernador bonaerense Axel Kicillof -y que en Mendoza también tiene entre sus principales referentes al diputado nacional Martín Aveiro- para construir una alternativa frente al gobierno de Javier Milei. Mientras el PJ local aún debate cómo ordenará sus nombres y alianzas, la jefa comunal apuesta a ganar presencia territorial.