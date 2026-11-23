Quirno respondió a Villarruel, señalando que la licitación para el servicio de catering es solo para la recepción de delegaciones extranjeras y que el contrato “no produce gasto alguno a la Cancillería toda vez que solamente establece el costo a pagar en caso de que se solicite el servicio”. Aseguró que el servicio se utilizó como máximo cinco veces en el último año y recalcó que los funcionarios pagan sus almuerzos de su bolsillo.

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El canciller también acusó a la vicepresidenta de informarse a través de “fuentes tendenciosas” y reveló que tiene bloqueado en redes sociales. “Si Villarruel no se informara por fuentes tendenciosas, o le preguntara a gente con conocimiento, se ahorraría acusaciones públicas y de desinformar”, manifestó Quirno, defendiendo el “espíritu de austeridad” del gobierno.

En medio del cruce, la vicepresidenta también respondió a críticas sobre su propio salario y gestión al frente del Senado. Aclaró que las remuneraciones de los funcionarios son establecidas por cada poder del Estado y defendió los resultados de su administración, que según afirmó, incluyó una reducción de personal en 1300 personas y un ahorro de $30.000 millones.