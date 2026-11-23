La vicepresidenta Victoria Villarruel escaló su tensión interna con el gobierno nacional al criticar duramente al canciller Pablo Quirno por sus declaraciones televisivas sobre el cierre de empresas y los gastos de la Cancillería. La titular del Senado acusó al ministro de “justificar lo indefendible” y exigió explicaciones sobre el costoso servicio de catering de su cartera.
Victoria Villarruel cruzó a Pablo Quirno por los gastos de la Cancillería y el cierre de pymes
La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó los gastos de Cancillería y el discurso oficial sobre la pérdida de empleos formales en un fuerte cruce
El cruce se inició a raíz de comentarios de Quirno en el programa La Noche de Mirtha, donde el canciller relativizó la cifra de 32.000 empresas cerradas, argumentando que muchas eran unipersonales y que se producía un aumento en el empleo no formal. Villarruel, por su parte, recordó que fueron votados “para ser austeros”.
Victoria Villarruel cuestiona los gastos y la gestión oficial
Las declaraciones de Pablo Quirno surgieron en un contexto donde centros de estudios como Fundar reportan la pérdida neta de miles de firmas empleadoras desde noviembre de 2023. La Vicepresidenta respondió a través de su cuenta de X, cuestionando además los gastos protocolares en Cancillería, que incluyen una licitación estimada en hasta $135 millones, con adjudicaciones cercanas a los $80 millones.
Quirno respondió a Villarruel, señalando que la licitación para el servicio de catering es solo para la recepción de delegaciones extranjeras y que el contrato “no produce gasto alguno a la Cancillería toda vez que solamente establece el costo a pagar en caso de que se solicite el servicio”. Aseguró que el servicio se utilizó como máximo cinco veces en el último año y recalcó que los funcionarios pagan sus almuerzos de su bolsillo.
El rol de Pablo de Tarso en el debate político actual
El canciller también acusó a la vicepresidenta de informarse a través de “fuentes tendenciosas” y reveló que tiene bloqueado en redes sociales. “Si Villarruel no se informara por fuentes tendenciosas, o le preguntara a gente con conocimiento, se ahorraría acusaciones públicas y de desinformar”, manifestó Quirno, defendiendo el “espíritu de austeridad” del gobierno.
En medio del cruce, la vicepresidenta también respondió a críticas sobre su propio salario y gestión al frente del Senado. Aclaró que las remuneraciones de los funcionarios son establecidas por cada poder del Estado y defendió los resultados de su administración, que según afirmó, incluyó una reducción de personal en 1300 personas y un ahorro de $30.000 millones.
En pocas palabras
- Victoria Villarruel: cuestionó a Pablo Quirno por gastos de Cancillería y cierre de pymes.
- Pablo Quirno: defendió las licitaciones de catering y criticó a la Vicepresidenta por informarse mal.
- Gestión de Villarruel: aclaró que el Senado redujo personal y generó ahorro.