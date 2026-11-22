El posteo de Griselda Petri en X este sábado. Imagen: X.

A Cornejo y Fayad les llegó el borrador casi de inmediato. Estaba redactado cómo debía quedar, para el petrismo, el artículo 38 que contiene ese pedido de endeudamiento. Sobre votar dos veces el asunto, el Gobierno decidió que era el punto para torcer el brazo. Van a decir que sí.

El tema es el sistema a aplicar. El petrismo, según se interpreta del documento informal, quiere que ambas votaciones sean por mayoría especial de dos tercios (porque los dos son endeudamientos). En Casa de Gobierno dijeron que es imposible, que es -insistimos- innegociable. Si en el cornejismo dan el sí, la segunda ronda de votación se va a aprobar con la mitad más uno de las cámaras y punto.

Griselda Petri remarcó en ese encuentro (que por algún motivo las cámaras no hicieron trascender) que es necesario conocer los detalles de la deuda que van a tomar para el agro. Las tasas que se van a pagar y los plazos, entre otros detalles.

Para el Ejecutivo es otro punto que no van a conceder. El mismo viernes, dos fuentes distintas del Barrio Cívico marcaban que suministrar esa información antes de ir a pedirles a los organismos (que pueden ser multilaterales o bilaterales, países interesados en financiar) es un no rotundo. “Sería insólito tener ese dato antes de ir a negociar. No lo poseemos y ellos deberían saber cómo funciona el mercado de deuda”.

El petrismo quiere que se tenga que votar dos veces para tomar deuda. Imagen ilustrativa.

Sí están dispuestos a firmar que esas características se conozcan más adelante, cuando los créditos aparezcan.

Los pedidos del petrismo

El agro mendocino estaba impaciente en la reunión. Estos fondos los pidieron ellos tres meses atrás, cuando la reconversión, ante la tremenda crisis de algunas de sus industrias, comenzó a volverse un destino ineludible. En los pasillos radicales dicen que el propio Santiago Laugero, de la FEM y con buenos vínculos en el PJ, les pidió a los peronistas que “no jodan” en torno a esas sumas, porque tienen carácter de supervivencia. No esperaban, se ve, que la negativa viniera del petrismo.

Pero en ese sector apuraron algunos otros argumentos. Básicamente, el tema fue la transparencia para el recorrido de los 320 millones de dólares que está pidiendo Cornejo. ¿Van a ir a las pymes o solo a los grandes? ¿Si es sí a las pymes, cuántas? ¿Ese hipotético cupo va a estar escrito? Y agregan que debería haber datos sobre si la distribución territorial del dinero será equitativa en cada una de las regiones y oasis de Mendoza. Pero adentro cuentan que, simplemente, es una forma elegante de preguntar si van a ser discrecionales, beneficiando a los departamentos afines.

Algo de esto ya le había llegado a Lombardi y al ministro Fayad el viernes 13. Dicen que el titular de Hacienda y la hermana del diputado nacional hablaron largo el lunes siguiente, pero no hubo acuerdo. Los últimos retoques que tuvo el proyecto fueron por otro lado: atendieron a pedidos de la oposición para, por ejemplo, que se explicaran los motivos por los que se mueven para arriba o para abajo las tasas de los impuestos patrimoniales antes de tocarlos. O sea, hiperminucias.

A eso se suma que la otra parte de la deuda, 120 millones de dólares para infraestructura eléctrica en el Sur, ya tenía financiamiento asignado con el dinero del resarcimiento. Si se aprobara el endeudamiento, van a exigir que se diga adónde va la plata de Portezuelo que se libera. No será un escollo para nada.

El episodio puede saldarse y que aparezcan, primero, el quórum en comisiones, y más adelante las manos levantadas en el recinto. Pero sirvió para que el petrismo se diferenciara de Cornejo quizás como nunca antes. “Y les salió perfecto”, dijo una alta fuente peronista horas atrás, quizás con un dejo de envidia.

La semana en que se habló de "daño irreversible" entre Cornejo y el petrismo.

¿Pero la seguirán? ¿O para acá? ¿Puede venir algún “reto” para el petrismo desde Buenos Aires? Por ahora no han llegado a hacer sonar los teléfonos de Casa Rosada por esto. Sí, cuando les llegaron las nuevas cláusulas petristas, un jugador top 3 del Gobierno les dijo a sus colaboradores: “Esto está mal. Mirá lo que piden de anticiparles las tasas. Está para mandárselo a Caputo a ver qué opina”. Como chanza, uno cree.

Barro en las redes

Siga o no, la ruptura se exhibió de modo inédito. La guerra la siguieron por “X”. Primero Fayad en la prensa les dijo que son la oposición. Contestó el diputado Gustavo Cairo en un mensaje que parecía quirúrgico o al menos coordinado; luego Tadeo García Zalazar emergió y le dijo “caprichoso” al ex ministro de Defensa. Raramente no aparecieron ni Mema ni Ulpiano Suarez para sumarse al ring. Luego, el diputado Carlos Ponce, del Sur, le pegó fuerte al área de Producción.

“Dijeron que el Estado debía retraerse ya que su objetivo no es prestar dinero, cerraron el Fondo de la Transformación luego de 33 años y con bajo ratio de incobrabilidad ¿Querés fundamentos? Revisá las partidas subejecutadas de Producción. Se han utilizado 5,56 dólares de cada 100”, dijo, palabras más, palabras menos. Diario UNO solicitó información técnica de las partidas al ministerio, pero no obtuvo respuesta.

“Ponce se mandó solo. No estaba en los planes ese tuit. Pero bueno, es entendible. En el Sur están muy calientes por el Fondo de la Transformación y lo de la Lucha”, explican en Mendocinos por el Futuro.

¿Están los votos?

La incógnita de fondo es si el Gobierno tendrá o no presupuesto esta semana. El martes se reanuda la comisión de Hacienda, luego del abrupto cierre por la falta de quórum para esto. Pero, aunque se cocine una tregua en el oficialismo y el dictamen salga con estos pequeños cambios -todo indica que así será-, la gran batalla va a seguir estando el miércoles 26 en el recinto, para dar media sanción.

Lombardi. El oficialismo busca los votos para destrabar el Presupuesto en Diputados. Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

El rumor indica fuertemente que el peronismo va a votar en contra. No coincidiría mucho con las últimas votaciones de presupuestos, en los que apoyaron al Gobierno, es cierto, pero este sábado hubo charlas que indicarían que el Ejecutivo no la va a tener tan fácil, al menos por esa vía. Lo que se refinanciaba al 6% ahora habrá que refinanciarlo al 13% por la suba del Riesgo País, que aparte será todavía peor, entienden.

Eso sin mencionar que el stock de deuda, que podría superar los mil millones de dólares y el petrismo también cuestionó, es otro de los ejes que señaló el peronismo en la semana. Para Cornejo y compañía, no hay asidero: las cifras oficiales marcan que la deuda está 40% debajo de lo que heredaron y que el porcentaje de incidencia de la deuda en el producto bruto y el presupuesto también son inferiores. Lo van a “enrostrar” esta semana.

El número decisivo, se sabe, es 32. Dos tercios.

Con todos los radicales no petristas, que son 14; más los cuatro votos del PRO (debut “importante” para la reemplazante de Janina Ortiz); los siete de LLA; más los monobloques de Civit Evans, si estuviera; Sol Salinas y Mauro Giambastiani, eso da 28. Faltan 4.

Lizana, Difonso y Scanio; Ilardo y Lidia Quintana de Fuerza Patria suman cinco. Más los siete petristas radicales; Gustavo Cairo y los siete del Partido Justicialista, conforman los veinte que faltan. No necesariamente todos estos voten en contra, pero así está la ecuación, sobre todo si el PJ efectivamente le diera la espalda al Gobierno. En ablandar las cosas con las huestes del diputado nacional está buena parte de la clave, al parecer.

El acuerdo electoral con Milei

En su visita a Mendoza, Diego Santilli confirmó que ya hay acuerdo electoral con el cornejismo. Solo para candidaturas nacionales, aclaró. El acuerdo es muy simple: el primer senador y el primer diputado quedan para el Gobierno de Mendoza. Lo demás se reparte equitativamente con el partido de Javier Milei. Es el plan A. El B es similar: el primer diputado nacional y el segundo senador nacional. Y mezclados uno por uno.

"Hemos llegado a un acuerdo por los cargos nacionales", dijo Santilli en Mendoza.

¿Se acordó durante los dos días de la cumbre minera? ¿Se acordó una semana atrás en los no tan difundidos viajes de Cornejo a Buenos Aires?

Ni una ni otra. El acuerdo es el mismo que ya habían cerrado hace tiempo, casi para la época del Mundial. Pero no se difundía demasiado hasta no ver qué iba a pasar con los otros gobernadores radicales.

El petrismo estaba contento. No hubo declaraciones que hicieran pensar en que lo van a correr a Petri de la interna, tal como vienen solicitando desde el Ejecutivo a Karina Milei. En lo nacional, tanto Mendoza como Jujuy son dos piezas que no serán fáciles de resolver para los libertarios. En el norte tienen al menos dos candidatos fuertes y un PJ siempre poderoso, que puede pasar por el medio.

En Mendoza, el fuerte es Petri. De haber definiciones ocurrirán más adelante. Igual, hay un dato que pasó desapercibido el miércoles. Cuando salió el dictamen para suspender las PASO en el Senado nacional, el texto “resucitó” un artículo de la vieja ley electoral (previo a la boleta única). Ese detalle que vuelve permite unificar plenamente las elecciones. Es decir: que no solo se vote el mismo día, sino que en la misma boleta estén el presidente y el gobernador. Todo en una misma urna.

Si, por ejemplo, Cornejo tuviera el poder suficiente para que su candidato fuera pegado a la boleta de Javier Milei, eso sería una ventaja tremenda en una provincia como Mendoza.

Es llamativo que este dato no haya explotado antes. En el petrismo hay algunos que quedaron nerviosos por el asunto.

Aunque tal vez no deberían estarlo. Son varios los colaboradores de Cornejo que dejan en claro que hoy la opción uno, dos, tres y cuatro es desdoblar los comicios. No ir a votar el mismo día y, por lo tanto, muchísimo menos en una misma urna, aunque esto pudiera aventajarlos en la pelea interna. Cornejo no pidió por eso en la negociación con Balcarce.

La última aparición pública del presidente Milei, con un Tesla Cybertruck ploteado de "libertario".

Además, si la imagen de Milei se deteriora más, esta tendencia de desdoblar votos, en lugar de ser modificada, no haría más que profundizarse.

En fin. Para aquello todavía falta mucho. Volvamos a esta semana, en la que esta interna se va a colar en la rosca para aprobar el Presupuesto. Antes de ir al recinto, habrá que retomar el cuarto intermedio en la Comisión de Hacienda.

¿Lograrán limar asperezas y que el oficialismo esta vez sí tenga quórum?

No tenemos los números finos de qué puede pasar en torno a ese dictamen de comisiones, pero sí tenemos una humilde recomendación.

Compren pochoclos.