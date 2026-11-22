El diputado Germán Gómez se encargó de decir que es el peronismo el que no acepta el Presupuesto 2027 y solapó un acuerdo con el petrismo.

Corte de manga en la Legislatura

El gesto -convertido en desprecio- del diputado nacional y ex ministro de Javier Milei instruyendo a sus legisladores en la Casa de las Leyes local para objetar el endeudamiento pedido por Cornejo descolocó a propios y extraños.

Petri sacó a relucir su poder obtenido en las últimas internas radicales y sentó un precedente concreto: somos socios, pero todo tiene un límite. Sabe que no hay sutilezas en los pedidos que Cornejo le hace al gobierno nacional a través del intermediario o enviado que sea, sabe que piden su cabeza, que no quieren verlo competir, que es una condición que pone el poder cornejista cada vez que condiciona algún apoyo a leyes o proyectos: “Bajen a Petri”.

Los petristas se bañan con tecnicismos al argumentar esa negativa de sus legisladores: que quieren tener claro qué se hará con eso, que dudan de algunas partidas, que el porcentaje destinado a tal o cual cosa y que bla bla. Y sobre todo un argumento clave: ven a Petri gobernando Mendoza a partir de diciembre de 2027 y quieren tener claro qué provincia les quedará. Confianza pura.

Juega o juega

Los cercanos a “Luis” no se cansan de repetir el latiguillo que pareciera formar parte de la estrategia de cara a la batalla que viene: “Luis no se baja bajo ningún concepto, pase lo que pase y digan lo que digan”.

Claramente les sobran motivos para estar envalentonados. Todas las encuestas lo ponen primero en la preferencia electoral de los mendocinos y la política es una de las actividades en las que más claramente puede usarse el apotegma de que “el bondi no pasa dos veces”. ¿Eso podría incluir hasta la ruptura con el partido del presidente e ir por afuera con algún otro armado? En política nada es imposible.

"Las cuestiones locales no fueron resueltas". El sinceramiento de Diego Santilli en Mendoza.

A matar o morir

La elección de Mendoza se ha vuelto una joya preciada por los observadores políticos locales y nacionales. Está instalado fuertemente el rumor de que las cosas entre Cornejo y Petri están tan mal que el desenlace mantiene en vilo a quienes observan a la reina de Cuyo.

El propio Diego Santilli tuvo que salir a aclarar que “las cuestiones locales no fueron resueltas” en su encuentro con el gobernador Cornejo. Pocos le creyeron, pero ellos se esforzaron en abonar esa teoría.

Desde algunas usinas cornejistas, en cambio, salieron a festejar que eso ya estaba y que Petri sería más tarde o más temprano bajado por la Casa Rosada para facilitarles las cosas a los radicales leales a Milei en Mendoza.

La puja por el tercer senador

Cuando Cornejo decida si hará concurrentes las elecciones con las nacionales o por separado, deberá evaluar también a quién o a quiénes facilitará la tarea de quedarse con dos o con un senador nacional.

La legislación argentina no se anda con vueltas cuando entrega esas preciadas bancas con mandato por seis años: dos para el que gana y una para el que sale segundo. En caso de concurrencia -y si se pudre todo con Petri- quizás podrían repartirse los senadores entre radicales y ex radicales. Si fuesen por separado, el peronismo tendría más posibilidades claramente.

Lo cierto es que las elecciones mendocinas han comenzado a tener un volumen de interés en medios nacionales y locales impensado en una provincia tan parsimoniosa como la nuestra. La batalla de fondo entre el actual gobernador y uno de los niños mimados de Javier Milei tendría lugar asegurado en un ring del Luna Park.