Ella es un animal político que ha probado de todo y que si tuviera que volver del ridículo lo haría con frescura, como si no tuviera la culpa de nada. Fue candidata presidencial de Juntos por el Cambio y al otro día de perder, y sin pedir disculpas al electorado que la votó ni hacer autocrítica alguna, ya estaba trabajando con el anarcocapitalista.

Patricia Bullrich volvió a estar en el centro de la escena esta semana por sus diferencias con el presidente Javier Milei.

La visita del papa León XIV le ha movido el piso a Milei, quien ha quedado impactado por la respuesta popular que logró el jefe global de la Iglesia católica. Le sorprendió el temple y la capacidad política del norteamericano Prevost. Y ha tomado nota de que los argentinos vivieron esos días como un bálsamo, fueran creyentes o no.

Muchos pensadores agnósticos destacaron que la visita papal "compensa un poco la balanza" ante la retórica de la extrema derecha y ponderaron que León XIV haya pedido no solo una economía más humana, sino mayor respeto por el lenguaje y las formas.

"Pato" con entidad

Fíjese lector que Milei no la ubica a Bullrich como si fuera un engranaje más de la actual nomenklatura libertaria. Claramente afirma "es mi socia política". Es decir le da una entidad que antes estaba reservada solo para su hermana Karina y, a veces, para su principal asesor, Santiago Caputo.

La tensión interna con Karina y los episodios de distanciamientos temporales entre los hermanos no es algo que vaya a romper la férrea hermandad, pero es evidente que Karina ya no es mencionada como "El Jefe" con la insistencia de antes. El cambalache que era la Residencia de Olivos, copada por amigos de Karina que hasta habían armado quioscos propios, fue un punto de inflexión para Milei.

Patricia Bullrich junto a Karina Milei, una relación tirante.

Oír...

ahora a Milei jactarse de que tiene "una socia política", a la que pretende sostener en el tiempo, es un dato potente. Bullrich viene demostrando un manejo propio, porque según su punto de vista "hay que salvar lo bueno que se ha hecho".

Envalentonada, se imagina como una estratega que debe tener todos los frentes analizados para actuar con rapidez, como en una guerra. Incluido, obvio, el de insistir en su propio plan presidencial.

Con humor, que es como se suelen decir las cosas más importantes, Bullrich advirtió hace un tiempo: "Nunca me hagan elegir entre la política y mi pareja, porque (Guillermo) Yanco ya sabe la respuesta: me quedo con la política. Yanco es su segundo marido, con el que llevan 25 años juntos. Está más que claro dónde está el centro de atención de esta mujer ¡No se desanime, Yanco!

El pasado de Patricia Bullrich la ubica como promotora de diversas ideas políticas, incluso antagónicas.

A los 17

Su historial político arranca a sus 17 años en la Juventud Peronista. La influenció su hermana mayor, Julieta, que era pareja del montonero Rodolfo Galimberti. Hoy Bullrich tiene 70. Pocas personas existen en la política argentina con su poder de supervivencia. Su travesía político-ideológica es una paleta tan amplia que va desde el peronismo setentoso de izquierda al libertarismo actual, en que está un poco molesta por la falta de compromiso social del gobierno con quienes la están pasando mal.

Siempre ha estado metida en el debate político. En la izquierda peronista, en el peronismo menemista y duhaldista, en el Frepaso, en el partido de Lilita Carrió, en el macrismo, hasta llegar a territorio libertario. Es llamativa su capacidad de adaptación. Sobrevivió a varias crisis que barrieron a los que estaban con ella.

Uno de los puntos en contra es que su speech no tiene aún toda la fluidez que se supone por tantos años de militancia. Pero así como no es una gran oradora, es en cambio una incansable armadora política y un cuadro que ha amalgamado lo ejecutivo con lo legislativo.

En la gestión se destacan, sobre todo, sus dos etapas de ministra de Seguridad. Y en lo legislativo está expandiendo su plan para "salvaguardar el proyecto". Desde allí busca sacarle lustre a los altos índices de aprobación que le dan las encuestas por encima de la imagen de Milei.

Podrá gustar o no, pero Bullrich carga una gema en sus alforjas: nadie la ha acusado de corrupta. Políticos como Graciela Fernández Meijide o columnistas como Joaquín Morales Solá han valorado la trayectoria de esta mujer con sus claroscuros. En 2023, cuando fue candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, ella dijo en uno de los debates televisivos que "la única manera de hacer política en serio es en paz y en convivencia. Todo lo que sucedió en los '70 fue una tragedia. Yo no usé la violencia. Participé de una organización juvenil. Elegí el estado de derecho. Que nunca más se me acuse falsamente".

Sus vinculaciones partidarias y experiencias en la gestión le han aportado "capital político", algo de lo que se carece en La Libertad Avanza. Karina y los Menem ya la habrían rajado de la jefatura del bloque libertario.

Pero Milei y Santiago Caputo saben que no se pueden permitir que Bullrich los deje y se lleve los votantes centristas. Tienen en claro que ella aporta competitividad electoral. ¿De cuántos políticos de La Libertad Avanza podría decirse lo mismo?