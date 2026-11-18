Javier Milei dijo de Patricia Bullrich: "Es mi socia".

Milei desestimó las versiones que sugerían diferencias entre él y Bullrich respecto a las restricciones presupuestarias o la necesidad de medidas de alivio económico. El presidente calificó de "tontería" las especulaciones sobre una posible devaluación y reivindicó el liberalismo como el modelo económico y político para superar el "populismo" que, según él, ha "destrozado" Argentina en las últimas décadas.

Javier Milei defendió la gestión y rechazó el plan platita

El presidente Javier Milei fue enfático al rechazar la implementación de un "plan platita" de cara a futuras elecciones, cuestionando su efectividad y calificando el endeudamiento como "profundamente inmoral".

Señaló que las propuestas de flexibilizar la política monetaria son como "tirar nafta al fuego" cuando la inflación persiste a pesar de mantener fija la cantidad de dinero.

Respecto a la frase "la gente no llega a fin de mes", Milei la calificó de "mentira" difundida por "chanta" y "delincuente", argumentando que si una persona no puede cubrir sus gastos, se endeuda temporalmente.

Sin embargo, reconoció la existencia de dificultades reales, que se reflejan en el indicador de pobreza, y destacó la reducción de 12 millones de pobres desde el inicio de su gestión.

“Hay algunas restricciones que no se pueden violentar. La primera restricción que usted no puede violentar es el equilibrio fiscal. Si usted me sugiere que haga plan platita, digo, eso es un problema. Tiene un problema en varias dimensiones. Porque si tuviera déficit fiscal tendría que ir a financiarlo, tal como están las condiciones financieras del mundo. Digo, salir a buscar plata nueva no sería lo recomendable. O si están las tasas muy caras”, consideró.

Javier Milei con el papa León XIV. Foto: Oficina del Presidente

El papa León XIV y la justicia social en el oficialismo

En otro orden de definiciones, el mandatario destacó la visita del papa León XIV, con quien conversó sobre la "moral como política de Estado" y recordó los consejos del pontífice argentino, a quien definió como un ser extraordinario.

Milei reafirmó su concepción de la justicia social como la "protección de los pobres" y aseguró que se cubre el 100% de la canasta básica, lo que ha permitido que "12 millones de personas dejaron de ser pobres".

Recalcó que "no es negociable el derecho a la vida, la libertad, la propiedad" durante una entrevista con Eduardo Feinmann en A24. Además, se refirió a su fe y reivindicó los principios de Occidente.