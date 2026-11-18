El mandatario se refirió también a los planes de estabilización de otros gobiernos y al Plan Bonex, criticando este último por considerarlo una expropiación inmoral. Afirmó que el gobierno actual evitó repetir esquemas que habrían generado hiperinflación y dañado el derecho de propiedad, a diferencia de lo que, según él, ocurrió en gestiones previas.

Javier Milei señaló al Plan Bonex como una expropiación inmoral.

Javier Milei cuestiona la historia económica de Cavallo

Javier Milei dedicó una parte significativa de su exposición a repasar la trayectoria de Domingo Cavallo. Recordó su gestión al frente del Banco Central, señalando que nacionalizó la deuda en el ochenta y dos a los que habían timbeado con la tablita. También criticó el Plan Bonex como una expropiación masiva y el corralito de 2001, sentenciando que Cavallo tiene un prontuario de expropiaciones.

Las advertencias de Domingo Cavallo sobre la economía

Las declaraciones de Milei surgen en un contexto de críticas recurrentes de Domingo Cavallo hacia la administración libertaria. El exministro ha cuestionado la persistencia de los controles cambiarios y ha instado a una eliminación total del cepo para empresas y exportadores, además de abogar por una rápida acumulación de reservas por parte del Banco Central. Cavallo también advirtió que la política actual podría desarmar el plan económico antes de las elecciones de 2027, acentuando costos recesivos y generando riesgos con los argendólares si el Banco Central no fortalece sus reservas.

En un análisis compartido en su blog y en entrevistas, Cavallo ha propuesto una estrategia de cuatro ejes para remover los controles cambiarios: eliminar las restricciones para toda actividad económica, dejar que el mercado cambiario se organice sin intervención del Banco Central, que la entidad compre divisas activamente para fortalecer reservas y crear un mecanismo de ajuste de contratos para desindexar la economía. Para el exministro, la falta de una moneda confiable se debe a la persistencia de controles de cambio.

Cavallo ha señalado que el actual tipo de cambio no es de equilibrio y que una devaluación por sí sola no impulsaría la actividad. Insistió en la necesidad de eliminar el sesgo antiexportador de la economía para mejorar el desempeño del sector. Alertó además sobre el peligro que representan los argendólares si no hay suficientes reservas en dólares disponibles en el sistema financiero y gubernamental.