La mesa ejecutiva nacional del PRO, liderada por Mauricio Macri, definió este martes acompañar la reforma electoral del Gobierno y la suspensión de las PASO para el calendario de 2027, en un contexto de tensiones con La Libertad Avanza.
Mauricio Macri alineó al PRO y apoyará la suspensión de las elecciones PASO
La mesa ejecutiva nacional del PRO resolvió acompañar en líneas generales la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional tras una tensa negociación
La cúpula libertaria necesita de 37 votos en el Senado para lograr la media sanción y discutir ese tema prioritario luego en la Cámara de Diputados.
El encuentro reunió a referentes clave del partido, incluyendo a gobernadores como Rogelio Frigerio, Ignacio Torres y Jorge Macri, además de los jefes de bloque Cristian Ritondo y Martín Goerling para definir los pasos a seguir.
La postura del PRO puede ser determinante en el Senado para la aprobación del proyecto oficialista, que busca modificar las reglas electorales actuales.
La resolución representa un giro respecto a las objeciones iniciales del PRO, que había condicionado su voto a definiciones sobre el proyecto de "Ficha Limpia". Dirigentes como Martín Goerling habían expresado reparos sobre la alteración del sistema electoral tan cerca de una elección presidencial, diferenciando esta medida de la suspensión de las PASO para comicios legislativos de 2025.
Por su parte en Mendoza el radicalismo cornejista no descarta suspender las PASO provinciales en medio de la negociación con Milei.
Negociaciones políticas en Propuesta Republicana
La decisión del PRO de acompañar la suspensión de las PASO se produce mientras Mauricio Macri negocia un acuerdo político más amplio con Javier Milei, conversaciones que, según reconoció el propio expresidente, no avanzan al ritmo esperado. Esta alineación busca ordenar la posición partidaria y enviar una señal favorable al oficialismo ante el tratamiento legislativo.
La Casa Rosada estima contar con los 38 votos necesarios en el Senado para aprobar la suspensión de las PASO, sumando los legisladores de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y otros aliados provinciales. Sin embargo, el apoyo de algunos sectores, como una parte de la UCR, aún está condicionado a avances sobre "Ficha Limpia", mientras que otros gobernadores buscan garantías sobre la competencia electoral en sus distritos.
En pocas palabras
- PRO apoyará: el PRO acompañará la reforma electoral y la suspensión de las PASO para 2027.
- Negociaciones: Mauricio Macri negocia un acuerdo político amplio con Javier Milei.
- Votos en el Senado: la Casa Rosada estima 38 votos para aprobar la suspensión de las PASO.