La postura del PRO puede ser determinante en el Senado para la aprobación del proyecto oficialista, que busca modificar las reglas electorales actuales.

La resolución representa un giro respecto a las objeciones iniciales del PRO, que había condicionado su voto a definiciones sobre el proyecto de "Ficha Limpia". Dirigentes como Martín Goerling habían expresado reparos sobre la alteración del sistema electoral tan cerca de una elección presidencial, diferenciando esta medida de la suspensión de las PASO para comicios legislativos de 2025.

Por su parte en Mendoza el radicalismo cornejista no descarta suspender las PASO provinciales en medio de la negociación con Milei.

Mauricio Macri, Javier Milei y Patricia Bullrich tres figuras centrales para conseguir los votos que suspendan las elecciones PASO.

Negociaciones políticas en Propuesta Republicana

La decisión del PRO de acompañar la suspensión de las PASO se produce mientras Mauricio Macri negocia un acuerdo político más amplio con Javier Milei, conversaciones que, según reconoció el propio expresidente, no avanzan al ritmo esperado. Esta alineación busca ordenar la posición partidaria y enviar una señal favorable al oficialismo ante el tratamiento legislativo.

La Casa Rosada estima contar con los 38 votos necesarios en el Senado para aprobar la suspensión de las PASO, sumando los legisladores de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y otros aliados provinciales. Sin embargo, el apoyo de algunos sectores, como una parte de la UCR, aún está condicionado a avances sobre "Ficha Limpia", mientras que otros gobernadores buscan garantías sobre la competencia electoral en sus distritos.