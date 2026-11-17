Y el proyecto combina dos tareas. Una consiste en pasar al formato digital los documentos que ya existen en papel. La otra comprende el desarrollo y la puesta en marcha de una plataforma para incorporar ese material, clasificarlo y permitir su búsqueda. La idea es que las dependencias puedan localizar un expediente o un legajo dentro del sistema, además de conservar una copia digital.

Para el trabajo con el papel, el decreto distingue los conjuntos de documentos que se pueden digitalizar sin desarmarlos de aquellos que requieren separar las hojas. El proyecto prevé 3 etapas sucesivas y estima 18 meses de ejecución. El decreto no fija la fecha de apertura de las ofertas.

Cómo se distribuyen los $6.420 millones

El monto máximo autorizado es $6.420.732.000 por el conjunto de la contratación: el desarrollo y la puesta en funcionamiento de la plataforma y el trabajo de digitalización. El decreto reparte la estimación entre 3 ejercicios:

2026: $300.000.400.

2027: $4.247.154.646.

2028: $1.873.576.954.

El mayor desembolso previsto corresponde a 2027. Para ese año y el siguiente, la norma permite imputar y pagar los gastos a medida que se generen, con los créditos presupuestarios de cada ejercicio. El monto autorizado marca el límite para licitar el servicio; el precio del contrato se conocerá si el proceso llega a una adjudicación.