El Gobierno de Mendoza autorizó una licitación pública para pasar a formato digital los documentos que el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial conserva en papel. La cartera estima que el trabajo abarca un archivo de unos 30 millones de fojas, es decir, hojas de expedientes, legajos, libros y otros registros de sus dependencias.
Comenzó el proceso para digitalizar 30 millones de fojas de archivos del Gobierno
La contratación tiene un tope de $6.420.732.000 e incluye una plataforma para buscar, clasificar y administrar expedientes, legajos y libros
El Decreto 2398/2026, firmado el 4 de noviembre y publicado este martes 17 en el Boletín Oficial de Mendoza, aprueba los pliegos particulares y técnicos y la planilla de cotización. Se espera que con la medida no solo se resuelva un problema de espacio -el material pesa y ocupa mucho lugar-, sino que se amplíe su uso y aprovechamiento.
Qué documentos se digitalizarán y cómo se podrán buscar
Para darse una idea: las 30 millones de fojas equivalen aproximadamente a 60.000 resmas de 500 hojas. Alcanzarían para casi llenar, de piso a techo, un salón de 8 por 8 metros y 3 de alto. De todos modos el archivo ocupa más, porque hay diversos formatos y tamaños.
Y el proyecto combina dos tareas. Una consiste en pasar al formato digital los documentos que ya existen en papel. La otra comprende el desarrollo y la puesta en marcha de una plataforma para incorporar ese material, clasificarlo y permitir su búsqueda. La idea es que las dependencias puedan localizar un expediente o un legajo dentro del sistema, además de conservar una copia digital.
Para el trabajo con el papel, el decreto distingue los conjuntos de documentos que se pueden digitalizar sin desarmarlos de aquellos que requieren separar las hojas. El proyecto prevé 3 etapas sucesivas y estima 18 meses de ejecución. El decreto no fija la fecha de apertura de las ofertas.
Cómo se distribuyen los $6.420 millones
El monto máximo autorizado es $6.420.732.000 por el conjunto de la contratación: el desarrollo y la puesta en funcionamiento de la plataforma y el trabajo de digitalización. El decreto reparte la estimación entre 3 ejercicios:
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2026: $300.000.400.
2027: $4.247.154.646.
2028: $1.873.576.954.
El mayor desembolso previsto corresponde a 2027. Para ese año y el siguiente, la norma permite imputar y pagar los gastos a medida que se generen, con los créditos presupuestarios de cada ejercicio. El monto autorizado marca el límite para licitar el servicio; el precio del contrato se conocerá si el proceso llega a una adjudicación.
En pocas palabras
- Plan de digitalización: el Gobierno de Mendoza transformará 30 millones de documentos en papel a formato digital.
- Plataforma integral: el Decreto 2398/2026 implementará un sistema para clasificar, administrar y buscar expedientes y legajos estatales.
- Inversión autorizada: la contratación cuenta con un presupuesto máximo de $6.420.732.000, distribuido en tres ejercicios presupuestarios hasta 2028.