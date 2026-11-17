Natalio Mema en la reunión por el aniversario de Malargüe. Foto: Gobierno de Mendoza

Cómo se financiarán las cloacas

Durante su discurso frente a empresarios y representantes institucionales, Mema detalló el mecanismo financiero acordado con la Casa Rosada para reactivar una obra que quedó paralizada con 35% de avance.

"Logramos tener una conversación productiva con el gobierno nacional y lo vamos a incorporar en el próximo régimen de extinción de obligaciones recíprocas", señaló el funcionario. Según explicó, Mendoza había solicitado un adelanto de coparticipación este año y, en lugar de esperar el envío de fondos nacionales para la obra, la provincia dejará de devolver ese monto y destinará directamente esos recursos al saneamiento malargüino.

El objetivo oficial es definir el cronograma en los próximos días para retomar los trabajos entre fines de este año y principios de 2027. El proyecto no solo contempla las lagunas de tratamiento, sino también las conexiones domiciliarias.

Hay más de 65 proyectos relacionados con la minería en Malargüe. Foto: archivo

Minería, energía y proveedores locales

Más allá de la obra pública, Mema puso el foco en el despegue económico que proyecta el departamento a partir de la minería y los hidrocarburos:

Proyectos mineros: destacó la existencia de más de 65 iniciativas en marcha tras la creación del Distrito Minero Malargüe, junto con inversiones iniciales por 30 millones de dólares de BHP y Corex.

destacó la existencia de más de 65 iniciativas en marcha tras la creación del Distrito Minero Malargüe, junto con inversiones iniciales por 30 millones de dólares de BHP y Corex. Vaca Muerta mendocina y Pata Mora: resaltó el anuncio de YPF para desarrollar la Lengua Norte, las nueve concesiones petroleras vigentes y la inclusión del polo logístico de Pata Mora en el Presupuesto provincial del próximo año.

resaltó el anuncio de YPF para desarrollar la Lengua Norte, las nueve concesiones petroleras vigentes y la inclusión del polo logístico de Pata Mora en el Presupuesto provincial del próximo año. Compre local: el ministro enfatizó que la Provincia trabaja junto con San Juan y Neuquén para garantizar que los servicios sean prestados por firmas locales. "Queremos que todos los servicios de las actividades que empiezan a desarrollarse acá se presten desde Malargüe, con empresas mendocinas", aseguró.

Finalmente, el funcionario se refirió a la necesidad de acompañar a los productores ganaderos afectados por las contingencias climáticas y repasó obras de conectividad para todo el oasis sur, como la Ruta Nacional 143, el aeropuerto de San Rafael y el Paso Las Leñas.