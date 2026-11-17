El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, confirmó en el Sur que la provincia financiará el reinicio de las obras cloacales en Malargüe, un reclamo histórico de los vecinos y el sector empresario del departamento.
Natalio Mema aseguró que la provincia pondrá fondos para reiniciar las obras de cloacas en Malargüe
Fue durante el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, que reunió a los tres intendentes del Sur -dos peronistas y un radical- junto a la vicegobernadora Hebe Casado
El anuncio tuvo lugar durante el tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas, organizado por la Cámara de Comercio local en el marco del 76º aniversario de la comuna.
La mesa principal del encuentro mostró una fuerte foto política e institucional con la presencia de los tres intendentes del Sur mendocino -los peronistas Celso Jaque (Malargüe) y Omar Félix (San Rafael), y el radical Alejandro Molero (General Alvear), además de los jefes comunales Ulpiano Suárez (Ciudad) y Raúl Rufeil (San Martín), la vicegobernadora Hebe Casado y los ministros Tadeo García Zalazar (Educación) y Rodolfo Vargas Arizu (Producción).
Cómo se financiarán las cloacas
Durante su discurso frente a empresarios y representantes institucionales, Mema detalló el mecanismo financiero acordado con la Casa Rosada para reactivar una obra que quedó paralizada con 35% de avance.
"Logramos tener una conversación productiva con el gobierno nacional y lo vamos a incorporar en el próximo régimen de extinción de obligaciones recíprocas", señaló el funcionario. Según explicó, Mendoza había solicitado un adelanto de coparticipación este año y, en lugar de esperar el envío de fondos nacionales para la obra, la provincia dejará de devolver ese monto y destinará directamente esos recursos al saneamiento malargüino.
El objetivo oficial es definir el cronograma en los próximos días para retomar los trabajos entre fines de este año y principios de 2027. El proyecto no solo contempla las lagunas de tratamiento, sino también las conexiones domiciliarias.
Minería, energía y proveedores locales
Más allá de la obra pública, Mema puso el foco en el despegue económico que proyecta el departamento a partir de la minería y los hidrocarburos:
- Proyectos mineros: destacó la existencia de más de 65 iniciativas en marcha tras la creación del Distrito Minero Malargüe, junto con inversiones iniciales por 30 millones de dólares de BHP y Corex.
- Vaca Muerta mendocina y Pata Mora: resaltó el anuncio de YPF para desarrollar la Lengua Norte, las nueve concesiones petroleras vigentes y la inclusión del polo logístico de Pata Mora en el Presupuesto provincial del próximo año.
- Compre local: el ministro enfatizó que la Provincia trabaja junto con San Juan y Neuquén para garantizar que los servicios sean prestados por firmas locales. "Queremos que todos los servicios de las actividades que empiezan a desarrollarse acá se presten desde Malargüe, con empresas mendocinas", aseguró.
Finalmente, el funcionario se refirió a la necesidad de acompañar a los productores ganaderos afectados por las contingencias climáticas y repasó obras de conectividad para todo el oasis sur, como la Ruta Nacional 143, el aeropuerto de San Rafael y el Paso Las Leñas.
En pocas palabras
- Obras cloacales: la Provincia financiará la reactivación de cloacas en Malargüe con fondos de coparticipación.
- Financiamiento provincial: se utilizará un adelanto de coparticipación como mecanismo para destinar recursos al saneamiento.
- Impulso económico: se destacó el desarrollo minero, energético y la importancia de proveedores locales para Malargüe.