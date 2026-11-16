El presidente Javier Milei defendió este lunes el rumbo económico de su gobierno durante un encuentro con empresarios en el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires. En la cena anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, el mandatario puso el foco en el crecimiento económico y aseguró que el país está sentando las bases para un período de expansión.
Milei defendió su plan económico ante empresarios y cuestionó las propuestas de devaluación
Durante la cena anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, el presidente sostuvo que el crecimiento debe impulsarse desde la oferta, mediante la desregulación y la reducción de impuestos
Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, el jefe de Estado planteó que el debate económico debe concentrarse en cómo generar condiciones para aumentar la producción. En ese marco, afirmó que el principal problema está del lado de la oferta.
Milei cuestionó las propuestas que apuntan a estimular la demanda como respuesta a las dificultades económicas. Según su interpretación, ese tipo de medidas no resuelve los problemas derivados de una contracción de la oferta.
La crítica de Milei a la devaluación y su apuesta por la desregulación
El presidente también rechazó las recomendaciones de avanzar con una devaluación. Sostuvo que esa alternativa provocaría una contracción tanto de la oferta como de la demanda y defendió, en cambio, la estrategia oficial de compra de divisas.
En ese sentido, Milei insistió en que la salida pasa por reducir la carga impositiva y eliminar regulaciones que, desde su perspectiva, limitan la actividad económica. "La contracción de oferta no se trabaja con expansión de demanda: se trabaja desregulando y bajando impuestos", expresó.
El discurso se desarrolló ante representantes del sector empresario, en una nueva oportunidad en la que Milei buscó respaldar su programa económico y transmitir su visión sobre el futuro productivo del país.
En pocas palabras
- Milei defendió su plan: el Presidente expuso su estrategia económica ante empresarios, enfocándose en el crecimiento desde la oferta.
- Crítica a la devaluación: cuestionó las propuestas de estímulo a la demanda y advirtió sobre los efectos negativos de la devaluación.
- Propuestas económicas: abogó por la desregulación y la reducción de impuestos como pilares para impulsar la actividad y la producción.