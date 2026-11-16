Javier Milei sostuvo, en la cena anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, que el crecimiento debe impulsarse desde la oferta, mediante la desregulación y la reducción de impuestos.

La crítica de Milei a la devaluación y su apuesta por la desregulación

El presidente también rechazó las recomendaciones de avanzar con una devaluación. Sostuvo que esa alternativa provocaría una contracción tanto de la oferta como de la demanda y defendió, en cambio, la estrategia oficial de compra de divisas.

En ese sentido, Milei insistió en que la salida pasa por reducir la carga impositiva y eliminar regulaciones que, desde su perspectiva, limitan la actividad económica. "La contracción de oferta no se trabaja con expansión de demanda: se trabaja desregulando y bajando impuestos", expresó.

El presidente Javier Milei rechazó en la cena anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción las recomendaciones de avanzar con una devaluación. Foto: Presidencia de la Nación

El discurso se desarrolló ante representantes del sector empresario, en una nueva oportunidad en la que Milei buscó respaldar su programa económico y transmitir su visión sobre el futuro productivo del país.