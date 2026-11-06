El ministro de Economía, Luis Caputo, le aseguró al sector agropecuario durante una exposición ante representantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA) que si Javier Milei consigue un segundo mandato presidencial, el gobierno avanzará con la eliminación total de las retenciones al campo.
Caputo prometió eliminar las retenciones al campo si Javier Milei consigue la reelección
El ministro de Economía habló ante dirigentes de la Sociedad Rural Argentina y aseguró que un segundo mandato libertario permitiría eliminar las retenciones
"Si tuviéramos otro mandato, no tengan duda de que terminaríamos con todas estas retenciones para que finalmente el campo pueda llevarse lo que efectivamente se merece", afirmó el ministro de Economía.
La declaración se produjo en una jornada en la que el riesgo país argentino se ubicó en 925 puntos básicos. Sobre ese indicador, Caputo sostuvo que una de las principales preocupaciones de los inversores está relacionada con la posibilidad de que Milei no continúe al frente del Ejecutivo después de las elecciones presidenciales de 2027.
Caputo apuntó a la incertidumbre electoral por la suba del riesgo país
El ministro también expresó que existe preocupación por un eventual regreso a las políticas económicas de administraciones anteriores. Para graficarlo, presentó una comparación de indicadores correspondientes a los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei.
"Lo que está pasando es esencialmente el temor de algunos de volver a la tercera columna. El problema no es que esté el presidente Milei, lo que algunos tienen miedo es que no esté el presidente Milei", expresó, en referencia a los datos de la gestión de Alberto Fernández.
Además, Caputo mencionó el contexto internacional como otro elemento que influye en las expectativas financieras. En particular, hizo referencia a las elecciones en Brasil y Estados Unidos y a las dudas que, según señaló, podrían existir sobre la continuidad del respaldo norteamericano a la Argentina.
Sin embargo, el ministro buscó despejar esas inquietudes y aseguró que el vínculo entre ambos países no sufrirá modificaciones. "Ya lo dijo el embajador americano, nada va a cambiar. Yo se lo puedo confirmar, con la relación con Estados Unidos nada cambia", sostuvo.
La confianza de Caputo en las elecciones de 2027
El ministro también se refirió al próximo escenario electoral y manifestó su tranquilidad respecto del resultado. "Yo estoy tremendamente tranquilo, no tengo ninguna duda de lo que va a pasar", afirmó Caputo.
El funcionario dice que parte de la dirigencia y de los sectores políticos subestima la memoria de los argentinos sobre las dificultades económicas que atravesó el país en los últimos años. En ese sentido, consideró que la decisión de los votantes no estará determinada exclusivamente por el ritmo de crecimiento de la actividad.
"La decisión de la gente va mucho más allá de si la economía crece al cuatro, tres, dos o uno", señaló.
Además, defendió la continuidad del programa económico y descartó que una desaceleración de la actividad justifique un aumento del gasto público. Para Caputo, volver a financiar el déficit mediante emisión monetaria podría generar nuevamente inflación, presión sobre el dólar y un incremento de la pobreza.
La eliminación de las retenciones, una promesa para el próximo mandato
Otro de los ejes de la presentación estuvo relacionado con la política tributaria para el campo. Caputo repasó las reducciones de derechos de exportación aplicadas durante la gestión de Milei y destacó la relación que mantiene el Gobierno con las entidades agropecuarias.
Este año se dispusieron bajas para el trigo y la cebada, mientras que desde enero próximo comenzará un cronograma de reducciones para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo.
Caputo aseguró que el vínculo con el sector agropecuario atraviesa un buen momento y destacó la respuesta de los productores frente a las medidas económicas implementadas. "Cuando el Estado le saca el pie de encima, el sector privado se desarrolla, crece y da los resultados que al final favorecen a todos los argentinos", manifestó.
De esta manera, Luis Caputo expresó que una de las principales promesas económicas del oficialismo de cara a 2027 es avanzar con la eliminación de las retenciones si Javier Milei obtiene un segundo mandato.
En pocas palabras
- Caputo prometió: eliminar las retenciones al campo si Javier Milei consigue un segundo mandato presidencial.
- Riesgo país: el ministro vinculó la suba del riesgo a la incertidumbre sobre la continuidad de Milei en 2027.
- Política tributaria: se detallaron reducciones en derechos de exportación para trigo, cebada, soja, maíz, girasol y sorgo.