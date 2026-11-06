Caputo prometió eliminar las retenciones al campo si Javier Milei consigue la reelección

Caputo apuntó a la incertidumbre electoral por la suba del riesgo país

El ministro también expresó que existe preocupación por un eventual regreso a las políticas económicas de administraciones anteriores. Para graficarlo, presentó una comparación de indicadores correspondientes a los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei.

Caputo habló del riesgo país y anticipó qué pasará con las retenciones si Milei sigue en el poder

"Lo que está pasando es esencialmente el temor de algunos de volver a la tercera columna. El problema no es que esté el presidente Milei, lo que algunos tienen miedo es que no esté el presidente Milei", expresó, en referencia a los datos de la gestión de Alberto Fernández.

Además, Caputo mencionó el contexto internacional como otro elemento que influye en las expectativas financieras. En particular, hizo referencia a las elecciones en Brasil y Estados Unidos y a las dudas que, según señaló, podrían existir sobre la continuidad del respaldo norteamericano a la Argentina.

Sin embargo, el ministro buscó despejar esas inquietudes y aseguró que el vínculo entre ambos países no sufrirá modificaciones. "Ya lo dijo el embajador americano, nada va a cambiar. Yo se lo puedo confirmar, con la relación con Estados Unidos nada cambia", sostuvo.

La confianza de Caputo en las elecciones de 2027

El ministro también se refirió al próximo escenario electoral y manifestó su tranquilidad respecto del resultado. "Yo estoy tremendamente tranquilo, no tengo ninguna duda de lo que va a pasar", afirmó Caputo.

El funcionario dice que parte de la dirigencia y de los sectores políticos subestima la memoria de los argentinos sobre las dificultades económicas que atravesó el país en los últimos años. En ese sentido, consideró que la decisión de los votantes no estará determinada exclusivamente por el ritmo de crecimiento de la actividad.

"La decisión de la gente va mucho más allá de si la economía crece al cuatro, tres, dos o uno", señaló.

Además, defendió la continuidad del programa económico y descartó que una desaceleración de la actividad justifique un aumento del gasto público. Para Caputo, volver a financiar el déficit mediante emisión monetaria podría generar nuevamente inflación, presión sobre el dólar y un incremento de la pobreza.

Luis Caputo y Javier Milei.

La eliminación de las retenciones, una promesa para el próximo mandato

Otro de los ejes de la presentación estuvo relacionado con la política tributaria para el campo. Caputo repasó las reducciones de derechos de exportación aplicadas durante la gestión de Milei y destacó la relación que mantiene el Gobierno con las entidades agropecuarias.

Este año se dispusieron bajas para el trigo y la cebada, mientras que desde enero próximo comenzará un cronograma de reducciones para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo.

Caputo aseguró que el vínculo con el sector agropecuario atraviesa un buen momento y destacó la respuesta de los productores frente a las medidas económicas implementadas. "Cuando el Estado le saca el pie de encima, el sector privado se desarrolla, crece y da los resultados que al final favorecen a todos los argentinos", manifestó.

De esta manera, Luis Caputo expresó que una de las principales promesas económicas del oficialismo de cara a 2027 es avanzar con la eliminación de las retenciones si Javier Milei obtiene un segundo mandato.